Ajax si je zagotovil novo zvezdico in že našel novega trenerja

Nizozemski nogometni velikan Ajax iz Amsterdama, ki si je v sredo zagotovil svoj 36. naslov prvaka, je že našel zamenjavo za trenerja Erika ten Haga, ki se po sezoni seli k Manchester Unitedu. Kot so sporočili iz kluba, bo Ajax v prihodnje vodil Alfred Schreuder.

Devetinštiridesetletni Alfred Schreuder za zdaj še vodi belgijski Club Brugge, pred tem pa je bil pomočnik pri Barceloni, še pred tem glavni trener Hoffenheima, pri Ajaxu pa je že bil pomočnik v sezoni 2018/19.

"Ajax, Club Brugge in Alfred Schreuder so dosegli sporazum o prestopu k Ajaxu," so pri nizozemskem klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Ajax je v sredo postal že 36. nizozemski prvak:

Ajax je imel pod Erikom ten Hagom velike uspehe. Dvainpetdesetletni strateg je amsterdamsko ekipo prevzel decembra 2017, v sezoni 2018/19 jo je popeljal v polfinale lige prvakov, v isti sezoni pa je osvojil tudi nizozemsko prvenstvo in pokal. Dvojno lovoriko je osvojil tudi v 2020/21.