Nogometaši Egipta in Nigerije že v osmini finala, Madagaskar na pragu

Nigerijska nogometna reprezentanca je na afriškem prvenstvu v Egiptu prišla še do druge zmage. V Aleksandriji so Nigerijci, eni od favoritov prvenstva, v skupini B premagali Gvinejo z 1:0. Nogometaši Egipta pa so v sinočnji tekmi drugega kroga afriškega prvenstva prišli do druge zmage, z 2:0 so premagali Demokratično republiko Kongo. S tem so se gostitelji turnirja že uvrstili v osmino finala.

Egiptu sta zmago priigrala Ahmed Elmohamady in Mohamed Salah, prvi je zadel v 25., drugi v 43. minuti.

Nigerijci so slavili po zadetku Kennetha Omeruoja v 73. minuti. V skupini B vodijo Nigerijci s šestimi točkami, Madagaskar je drugi s točko in tekmo manj, Gvineja je s točko tretja, Burundi pa četrti, ima tudi tekmo manj. Nigerijci so že v osmini finala, kamor se prebijejo prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene.

V skupini A pa sta se Uganda in Zimbabve razšla z 1:1. V Kairu je za Ugando zadel Emmanuel Okwi v 12. minuti, izenačil pa je Khama Billiat v 40. minuti. Uganda po dveh krogih vodi v skupini s štirimi točkami, sledi Egipt s tremi in tekmo manj, na tretjem mestu je Zimbabve s točko, na četrtem pa DR Kongo, ki je še brez točk.

V četrtek je Madagaskar v skupini B z 1:0 premagal Buruindi, edini strelec na tekmi je bil Marco Ilaimaharitra, nekdanji mladinski francoski reprezentant in igralec Sportinga Charleroiaja. Madagaskar je zmago v Alexandrii proslavljal le dan potem, ko so praznovali 59. obletnico neodvisnosti ter si s tem skorajda že zagotovili uvrstitev v osmino finala na svojem uvodnem nastopu na afriškem pokalu narodov.

Prvič 24 reprezentanc

Letošnje afriško prvenstvo je prvo v razširjeni verziji, namesto 16 igra 24 ekip.

V skupini A so gostitelj Egipt, DR Kongo, Uganda in Zimbabve, v skupini B Nigerija, Gvineja, Madagaskar in Burundi, v skupini C Senegal, Alžirija, Kenija in Tanzanija, v skupini D Maroko, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika in Namibija, v skupini E Tunizija, Mali, Mavretanija in Angola, v skupini F pa Kamerun, Gana, Benin in Gvineja Bissau.

Najuspešnejša država na afriških prvenstvih je prav Egipt, ki ima sedem naslovov prvaka, zadnjega iz leta 2010. S petimi mu sledi Kamerun, s štirimi Gana, tri ima Nigerija, po dva Slonokoščena obala in DR Kongo, po enega pa Zambija, Tunizija, Sudan, Alžirija, Etiopija, Maroko, JAR in Kongo.

