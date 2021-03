Ačimovićevi fantje iščejo navdih pri Kekovih možeh

Milenko Ačimović je pred drugo tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu do 21 let optimist.

Milenko Ačimović je pred drugo tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu do 21 let optimist. Foto: Vid Ponikvar

Mlade slovenske reprezentante v soboto čaka bržčas odločilna tekma na domačem evropskem prvenstvu do 21 let. Po porazu proti Španiji bi bil za nogometaše Milenka Ačimovića neuspeh proti Češki že usoden. Želja je zmaga.

"Čehe smo dobro analizirali. Češka je kakovostna reprezentanca, ki igra zelo discipliniran in trd nogomet. Čehi ne tvegajo veliko, izredno močni pa so pri prekinitvah in odbitih žogah. Na to bomo morali biti pazljivi. Mi smo na drugi strani tehnično bolj podkovani," pred tekmo proti Češki, ki se bo v Celju začela ob 18. uri, pravi selektor mlade slovenske reprezentance Milenko Ačimović.

Medtem ko je Slovenija v prvem krogu pričakovano izgubila proti evropskim prvakom Špancem, ki so favoriti za naslov tudi letos, brez nudenja večjega odpora je klonila z 0:3, Čehi v drug krog skupine B vstopajo z veliko boljšo popotnico. V prvem krogu so odščipnili točko favorizirani Italiji in z njo remizirali z 1:1.

Slovenija je tehnično boljša od Češke

Če bi Slovenija, ki je trenutno na zadnjem mestu, zmagala, bi se hitro vrnila v igro za prvi dve mesti v skupini H, ki vodita v nadaljnje tekmovanje.

Ne bo pa naloga lahka. Tudi tradicija govori, da ne. Do zdaj sta se Slovenija in Češka pomerili štirikrat. Vselej v prijateljskih tekmah, Slovenci so izgubili vse štiri tekme. Nazadnje leta 2013, ko so klonili z 0:1.

Mladi slovenski nogometaši si ne smejo privoščiti novega poraza. Foto: Vid Ponikvar

"Časa za trening po prvi tekmi ni bilo veliko, bolj je šlo za regeneracijo. Verjamem, da smo se spočili. Čaka nas nova izjemno pomembna tekma. Moji varovanci se zavedajo, kaj nam lahko tekma proti Češki prinese. Najbolj pomembno je, da pred njo vsi razmišljajo pozitivno. Od prve do zadnje minute moramo igrati osredotočeno in tekmecu vsiliti naš slog igre," pravi Ačimović, ki se zaveda, da bo proti Češki veliko več pokazati predvsem v napadu. Proti favorizirani Španiji so njegovi fantje zdržali 50 minut, potem pa hitro prejeli dva gola in do konca tekme še enega.

Zmaga proti Hrvatom je dokaz, da je možno vse

"Na naši prvi tekmi je bilo kljub visokemu porazu tudi veliko pozitivnih stvari, ki jih bomo tokrat skušali nadgraditi," je še dejal Ačimović, ki skupaj s svojimi fanti navdih išče tudi pri podvigu članske reprezentance. Ta je v sredo nekaj ur po porazu mladih upov proti Španiji v Stožicah na kolena spravila svetovne podprvake Hrvate. Tokrat bodo varovanci Matjaža Keka tekmo v Rusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 igrali nekaj ur pred mlado izbrano vrsto, v obeh reprezentancah pa seveda upajo na pozitiven razplet.

"Ogledali smo si tekmo proti Hrvatom. Vesel sem, kaj je uspelo Sloveniji. Prišla je do prve zmage nad Hrvati, kar je velik podvig, ki nas je močno razveselil. Ta tekma je lep dokaz, da je na igrišču možno vse," je za konec še povedal Ačimović, ki še čaka na prvo zmago v selektorski vlogi. Na pripravljalnih tekmah proti Nemčiji in Rusiji je remiziral, na evropskem prvenstvu pa prvo tekmo izgubil. Zdaj je napočil čas za poln izkupiček, da bo potem v torek, ko se bo reprezentanca spet vrnila v Maribor, obračun z Italijani odločal o poti v nadaljnje tekmovanje.

