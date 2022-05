Čeferin: Temna ura zgodovine, a ko držimo skupaj, družba zmaga

"Leto 2020, amsterdamski kongres, začetek pandemije. Leto 2021, kongres v Montreuxu, poskus projekta, ki bi razvrednotil vrline nogometa. Leto 2022, dunajski kongres, pa temna ura zgodovine. Toda v zadnjih dveh letih sem imel priložnost delati z izjemnimi ženskami in moškimi. Ko držimo skupaj, nogomet zmaga, družba zmaga," je med drugim povedal Slovenec na čelu Uefe.

V govoru, katerega rdeča nit je bil nogomet kot zmagovalec, je še pojasnil, da kljub težkim gospodarskim razmeram v svetu Uefa s svojim vodenjem financ lahko več kot 97 odstotkov prihodkov vrne nazaj v nogomet in porabi manj kot tri odstotke skupnega prihodka za operativne stroške. "Nogomet tudi v tem primeru zmaga," je dodal Čeferin.

Izpostavil je še nekaj potez in dogodkov, zaradi katerih je "nogomet zmagovalec", upa pa, da bo v rusko-ukrajinski krizi prevladal razum in "se nam bodo ruski in ukrajinski bratje in sestre kmalu pridružili". Med drugim se je na kongres prek videopovezave oglasil predsednik ukrajinske zveze Andrej Pavelko, ki se je oglasil s porušenega stadiona v Černigivu. Foto: Reuters

Kar zadeva finančno stanje zveze, je bilo finančno leto 2020/21 oziroma leto evropskega prvenstva (na tem so med 24 ekip razdelili 331 milijonov evrov) za Uefo rekordno s 5,7 milijarde evrov.

Kot je pojasnil zakladnik Uefe David Gill, pa je bilo treba ob pripravi proračuna za 2022/23 še vedno upoštevati pandemijo novega koronavirusa in vojno v Ukrajini. Dejal je, da načrtujejo vrnitev proračuna na predpandemsko raven najpozneje do konca 2028. Za leto 2022/23 je sicer previden v višini 4,493 milijarde evrov, kar pomeni 89 milijonov evrov neto minusa v proračunu (zdajšnji je pri 22,1 milijona plusa).

So pa pri Uefi povečali znesek programa Hattrick, ta bo za obdobje 2024-2028 za 21 odstotkov višji od zdajšnjega. To pomeni skupno 935 milijonov evrov (za 2020-2024 pa približno 775 milijonov).

Ob navajanju številk in projektov pa so Čeferina malce izzvali tudi z vprašanjem o morebitni novi kandidaturi. To je sicer pred časom že napovedal, danes pa se je samo na šaljiv način izmaknil odgovoru ter se zahvalil za izkazano podporo od začetka.

Naslednji kongres bo 5. aprila 2023 v Lizboni.