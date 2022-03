Visoka zmaga na lendavsko Nafto

V slovenski drugi nogometni ligi se je s petkovo tekmo v Lendavi začel 22. krog. Nogometaši Nafte so se tokrat izkazali za nerešljivo uganko za gostujoče Primorce, ki so morali priznati premoč Lendavčanom. Nafta je slavila z izidom 4:1.

Biljenci so se po dveh tednih znova odpravili v Prekmurje. Po tesnem slavju v Beltincih so v Lendavi ostali brez točk. In ne le to. Na skrajnem vzhodu Slovenije so prekinili niz neporaženosti, po štirih tekmah brez poraza.

Nafta je po šestih tekmah v nizu, ko se je izognila porazu, le vpisala zmago. Za domače moštvo iz Lendave so zadeli Erik Burai, Dominik Drk, Nermin Haljeta in Lukas Magdič.

2. SNL, 22. krog: Petek, 25. 3.:

Nafta 1903 : Vitanest Bilje 4:1 (2:1)

Csaba 17., Drk 36., Haljeta 54., Magdić 84.; Jermol 38. Sobota, 26. 3.:

16.00 Krško - Primorje

16.00 Drava - Rudar Velenje

16.00 Roltek Dob - Triglav Nedelja, 27. 3.:

16.00 Rogaška - Ilirija 1911

16.00 Krka - Gorica

16.00 Jadran Dekani - Brežice 1919 Terme Čatež

Najboljši strelci: 16 - Tin Matić (Triglav),

12 - Brian Sousa Saramago (Rudar), Vedran Vinko (Nafta),

10 - Alen Krajnc (Rogaška), Nermin Haljeta (Nafta)

9 - Etien Velikonja (Gorica), Nejc Gradišar (Brežice),

8 - Jakob Kodermac (Primorje),

7 - Vito Batistić (Rudar), Edi Horvat (Fužinar), Marsel Stare (Nafta), Andrej Pavlović (Rogaška/Triglav), Gašper Jovan (Rudar),

…

