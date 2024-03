Mož, ki je potopil Olimpijo, lahko zdaj osreči zmaje

Danes bi se morala po prvotnem scenariju v Stožicah udariti Olimpija in Maribor, a je največji praznik slovenskega klubskega nogometa zaradi prenove travnate površine v Stožicah ob soglasju obeh klubov prestavljen na 17. april. Tako imajo vodilni Celjani v četrtek priložnost, da z zmago na Bonifiki pobegnejo zmajem na +10. Ljubljančani bodo tako stiskali pesti za Koper, njihovega krvnika v pokalu, sreda pa bo v znamenju spopadov ekip s spodnjega dela razpredelnice, kjer poteka krčevit boj za obstanek. Pestro bo v Murski Soboti, Kidričevem in Domžalah.

1. SNL, 26. krog:

Sreda, 13. marec:

Največja velikana slovenskega klubskega nogometa, Olimpija in Maribor, sta prejšnji teden nepričakovano izpadla iz pokalnega tekmovanja, tokrat pa si bosta za razliko od ostalih klubov 1. SNL med tednom privoščila počitek, saj je večni derbi v Stožicah prestavljen na 17. april.

Olimpija in Maribor bosta večni derbi v Ljubljani odigrala šele 17. aprila. Foto: Vid Ponikvar

Če bi Bravo bolje izkoriščal strele z bele točke ...

Mura je v nedeljo doma remizirala proti Olimpiji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Slovenska prvoligaška karavana se bo tako ta teden v 26. krogu ustavila le na štirih prizoriščih. Najprej v Murski Soboti, kjer se bosta ob 14.45 v boj za točke pognala Mura in Bravo. Tekmeca, ki ju je še ne tako davno povezoval Dejan Grabić, dolgoletni trener Šiškarjev, ki se je odločil za delo v Prekmurju in hitreje od želenega ostal brez dela, še vztraja v boju za Evropo. Črno-beli imajo lepo priložnost za lovoriko zlasti v pokalu, še posebej če bi v četrtfinalu izločili Koprčane. V prvenstvu Muri ne gre tako dobro, saj so se utaborili na vrhu spodnje polovice razpredelnice, do tretjega mesta, ki zanesljivo vodi v Evropo, pa jo loči kar 13 točk. Res je tudi, da je Mura odigrala dve tekmi manj, tako da bi bil lahko zaostanek za mladim ljubljanskim klubom Bravo Kostel še manjši od trenutnih 11 točk.

Pri gostiteljih bo novi trener Anton Žlogar lovil prvo zmago z Muro v 1. SNL, ki bi mu ogromno pomenila, svoje načrte pa ima tudi Bravo, ki se v tej sezoni najresneje, odkar nastopa med prvoligaško elito, spogleduje z Evropo, a ji za kaj več od trenutnega četrtega mesta manjka zlasti večja natančnost pri izvajanju kazenskih strelov. Če bi Milan Tučić, ki po vrnitvi iz Japonske še čaka na strelski prvenec v 1. SNL, in "B-reprezentant" Matej Poplatnik na zadnjih tekmah z bele točke merila le kanček bolj točno, bi bil Bravo zdaj že na tretjem mestu.

Če bo obveljala tradicija, bo krajšo potegnil Aluminij

Bo Rogaška še tretjič zapored v gosteh premagala Aluminij? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Derbi začelja 26. kroga se bo v Kidričevem začel ob 16.45, Aluminij pa vanj vstopa bolj sproščeno od Rogaške, saj ima na lestvici tri dragocene točke prednosti. Aluminij vztraja na varnem osmem mestu, a si v neposrednem obračunu z donedavnimi tekmeci v 2. SNL ne sme privoščiti napake. Tradicija tokrat ni njegova zaveznica, saj sta soseda s severovzhodnega dela Slovenije v zadnjih sezonah vajena drug drugemu krasti točke v gosteh. Tako Aluminij ponavadi zmaguje v Rogaški Slatini, Rogaška pa v Kidričevem.

Gostitelji bodo zaradi kazni pogrešali Aleksandra Zeljkovića, gostje, ki so se po zmagi nad Radomljami prvič letos povzdignili na deveto mesto, pa Brazilca Thalissona. Rogaška igra spomladi odlično, za dodatno dobro voljo pa je poskrbelo še izenačenje najboljšega pokalnega dosežka v kratki zgodovini kluba, preboj med najboljših osem.

Sosedski obračun v Domžalah

Najboljši strelec Domžal Danijel Šturm je odpravil zdravstvene težave. Foto: www.alesfevzer.com V sredo bo ob 18.45 še kako pestro na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer igrata domače tekme tako Kalcer Radomlje kot tudi Domžale. Mlinarji pri tem niso tako uspešni, tudi zaradi skromnega učinka na domači zelenici v Domžalah, kjer ne osvajajo veliko točk. Po čustvenem tednu, v katerem so jo najprej zagodli Mariboru v pokalu v Ljudskem vrtu, nato pa po bolečem porazu v Rogaški Slatini v prvi ligi padli na zadnje mesto, čaka izbrance Oliverja Bogatinova še sosedski obračun. Morda tudi prelomnica, saj so Radomljani dobili zadnji dve domači tekmi z rumeno družino.

Zaradi kazni bosta manjkala Uroš Korun in Vid Koderman, kar bo oslabilo obrambno vrsto mlinarjev, Kosićeva četa pa bi lahko zaigrala v skoraj najmočnejši zasedbi, saj sta nared tudi Danijel Šturm in Daniel Offenbacher. Domžalčani so bolj spočiti, saj je bila v nedeljo zaradi obilnega deževja prestavljena tekma s Koprom.

Celjani na Bonifiki, Olimpija bo stiskala pesti za Koper

Celjani lahko v četrtek prednost pred Olimpijo povišajo na deset točk. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V četrtek se bo prvoligaško dogajanje preselilo na obalo. Koper je prejšnji teden rešil sezono s pokalnim uspehom v Ljubljani, kjer je na stadionu ŽAK s 4:2 odpravil branilca pokalnega naslova Olimpijo, nato pa bi moral gostovati v Domžalah, a je bil dvoboj prestavljen zaradi slabega vremena. Tako čaka kanarčke nov prvoligaški izpit v četrtek, v goste pa prihaja najboljše, kar ponuja 1. SNL. Vodilni Celjani bi se lahko z zmago na Bonifiki oddaljili od Olimpije na dvomestno točkovno prednost (+10), po drugi strani pa bi lahko Koper, za katerega bodo v Ljubljani, to velja zlasti za nekdanjega trenerja Zorana Zeljkovića, tokrat stiskali pesti, ponudil novo upanje za dodatne zaplete, ki bi na videz lahki celjski misiji v želji po osvojitvi naslova dodali nekaj drame.

Celjani na zadnjih tekmah niso pokazali tistega, kar bi glede na razpoložljivi kader lahko. Igra je bila daleč od tiste, s katero je jeseni osvajal pozornost Albert Riera. Njegov naslednik Damir Krznar ima za zdaj zaradi dveh zaporednih remijev Olimpije še lepo prednost (+7), a bi lahko vsak nadaljnji spodrsljaj spodkopal temelje mirnega nadaljevanja sezone. Koprčani nimajo nič za izgubiti, sodeč po tem, kako so izločili Olimpijo iz pokala, jim pod vodstvom Aleksandra Radosavljevića celo bolj ležijo obračuni s favoriziranimi ekipami. Tako velja v četrtek pričakovati vse prej kot nezanimivo srečanje.

Četrtek, 14. marec:

Sreda, 17. april:

