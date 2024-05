Danes zaključek v klanec, s tem pa priložnost za Pogačarjev napad

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil po včerajšnjem tretjem mestu na uvodni etapi 107. Dirke po Italiji malce razočaran, na svojem prvem Giru se tako ne bo včlanil v elitni klub kolesarjev, ki so znamenito rožnato majico nosili od prve do zadnje etape, zato pa ima danes priložnost, da skupno vodstvo na dirki napade na zaključnem vzponu druge, 161 kilometrov dolge etape od San Francesca Al Campa do Orope.