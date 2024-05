Bo Rogaška znova strup za mlinarje? Olimpija brani drugo mesto.

Nogometaši Maribora so v 34. krogu v praznem Ljudskem vrtu novopečene prvake iz Celja v soboto pozdravili s špalirjem, nato pa jih na igrišču odpravili s 3:1. S tem so v boju za drugo mesto vrgli rokavico Olimpiji, ki bo ob 17.30 gostila Muro. Aluminij je po remiju z Bravom (1:1) vsaj do danes prehitel Radomlje, ki jih ob 15. uri čaka derbi začelja z Rogaško, Koper pa je po zmagi nad Domžalami (3:1) skočil na četrto mesto, ki bi lahko v primeru, če bi Rogaška osvojila pokal, a ne bi prejela licence za nastop v Evropi, še zagotavljal evropsko vozovnico.

Nedelja prinaša najprej razburljiv obračun v Domžalah, kjer se bosta v boju za obstanek udarila Radomlje in Rogaška. Mlinarji za črno-belimi zaostajajo pet točk. Če bi gostje ugnali zasedbo, ki jo vodi Darjan Slavic, bi lahko storili že morebiti (če Aluminij v soboto ne bi premagal Brava) odločilen korak k obstanku. Vsaj na igrišču, saj jim je bila zavrnjena prva vloga za pridobitev tekmovalne licence za 1. SNL v prihodnji sezoni kot tudi igranje v Evropi. To pa je težava, saj bi lahko Rogaška, ki bo 24. maja favorit v finalu pokala v Stožicah proti Gorici, zaigrala celo v kvalifikacijah za ligo Europa.

Rogaška sporoča, da bo do 15. maja odpravila pomanjkljivosti in pridobila licenco, Radomljani pa bodo skušali narediti vse, da ohranijo prednost pred Kidričani in se izognejo zadnjemu mestu, ki vodi neposredno v drugo ligo.

Olimpija brani drugo mesto, Mura še ni osvojila Stožic

V sklepnem dejanju 34. kroga se bosta v Stožicah pomerili Olimpija in Mura. Nekdanji nogometaš zmajev Anton Žlogar bo prvič vodil črno-bele na gostovanju v Stožicah. Mura si je že izborila obstanek v prvenstvu, še vedno pa jo lahko peče zapravljena priložnost v pokalu, kjer je zapravila ne le pot do lovorike, ampak tudi Evrope. Zeleno-beli v tej sezoni niso izgubili proti Prekmurcem. Na treh tekmah so osvojili sedem točk.

Mura, odkar se je vrnila v 1. SNL, ni še nikoli zmagala v Stožicah. Na 11 gostovanjih je petkrat remizirala. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Trener Zoran Zeljković se zaveda, da ne sme zapraviti drugega mesta. Ta omogoča daljši počitek in vstop v kvalifikacije za konferenčno ligo šele v 2. krogu, a tudi prestiž, saj je v bitki za drugo mesto tudi največji rival zeleno-belih Maribor. Mura lahko po drugi strani zaigra sproščeno.

Mariborčani so prvič v tej sezoni premagali Celjane in zmago po koncu dvoboja na južni ploščadi proslavili z navijači. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor izkazal čast prvakom iz Celja, jih nato nadigral in vrgel rokavico Olimpiji

Vrhunec 34. kroga je predstavljal sobotni spopad med nekdanjimi in zdajšnjimi varovanci Damirja Krznarja v Mariboru. Štajerski derbi je žal poteka pred praznimi tribunami, a so zvesti podaniki vijolic znova napolnili južno ploščad pred Ljudskim vrtom. Nogometaši Anteja Šimundže so se razveselili tudi takšne podpore. Niso še rekli zadnje v boju za drugo mesto. Želijo prehiteti Olimpijo, ki do konca sezone še prihaja v Ljudski vrt.

Kako so Mariborčani pričakali Celjane s špalirjem:

Mariborčani so novopečene prvake pričakali s špalirjem. Celjani so zaigrali s spremenjeno zasedbo, trener Damir Krznar je v primerjavi z zadnjo tekmo z Olimpijo zamenjal kar polovico udarne enajsterice, pa tudi formacijo v obrambni vrst. Ta se je v Ljudskem vrtu srečala z motiviranim in razigranim tekmecem, ki je pokazal bistveno več.

Mariborčani so po prvem polčasu vodili z 2:0, na koncu pa zmagali s 3:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Že v 12. minuti je Matka Obradovića, ki je drugič zapored stopil med vratnici Celja, premagal Sven Šoštarič Karić. Prednost je v 28. minuti podvojil Soudani, ki je izkoristil izjemno podajo Josipa Iličića in njegovo osmo asistenco v tej sezoni pretopil v svoj 13. zadetek. V 45. minuti so Marka Božića po izjemnem strelu z roba kazenskega prostora do zadetka s 3:0 ločili centimetri, saj je zatresel vratnico. Celjani v prvem polčasu niso niti enkrat streljali v okvir vrat tekmeca. "Katastrofa od igre. Maribor nas je nadigral v vseh segmentih igre," je po prvem delu za Šport TV iskreno priznal branilec David Zec.

V nadaljevanju so bili Celjani bolj konkurenčni gostiteljem. Maribor je zapravil kar nekaj zrelih priložnosti za povišanje prednosti na 3:0. Najlepšo je po nesebični podaji Iličića zapravil mladi Makedonec Behar Feta in zatresel vratnico. V 85. minuti je boljšo igro Maribora kronal rezervist Maks Barišić, prvaki iz Celja pa so nato dvignili raven predstave, najprej prek Sundayja Adetunjija, tega je z dolgo podajo zaposlil David Zec, Nigerijec je dosegel prvenec v 1. SNL, znižali na 1:3, do konca srečanja pa še nekajkrat ogrozila vrata vijolic. Ostalo je pri zmagi Maribora s 3:1.

Pred južnim delom Ljudskega vrta je nogometaše Maribora po koncu dvoboja pričakal tudi pirotehnični vložek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Po dobrem letu je pri Mariboru za srečanje kandidiral Gregor Sikošek, ki je bil nazadnje na igrišču 26. februarja 2023, nato pa bil primoran zaradi zdravstvenih težav za dolgo časa pozabiti na nogomet.

Neposreden obračun najboljših strelcev tekmovanja, Arnela Jakupovića (17 zadetkov) in Aljoše Matka (15), ni prinesel novosti na vrhu lestvice, se jima pa je z novim zadetkom približal Hilal Soudani (13). 36-letni Alžirec je v odlični formi. Postal je igralec aprila 1. SNL. Zdaj jo je zagodel prijatelju Damirju Krznarju, s katerim je sodeloval pri zagrebškem Dinamu, pa tudi v Ljudskem vrtu.

Aluminij ni premagal Brava že osmič zapored

V Kidričevem že nekaj časa zvoni alarm. Izbranci Roberta Pevnika so se znašli v težavah, saj jim grozi neposreden padec v drugo ligo. Zato so se še kako razveselili točke, ki so jo brez nesojenega reprezentanta Sandra Jovanovića in kapetana Tina Martića osvojili proti Bravu. Mladi ljubljanski klub jim v zadnjih sezonah predstavlja ogromne težave, saj ga niso premagali že osem tekem zapored. Nazadnje mu je to uspelo 16. maja 2021, nato pa so štirikrat remizirali in štirikrat izgubili.

V soboto so bili po prvem polčasu boljše volje gostje iz Ljubljane. Prek Mateja Poplatnika, ki je po slabih dveh mesecih dočakal nov zadetek, že 11. v tej sezoni, so povedli z 1:0 (podajo je prispeval Mark Španring), a je nato v nadaljevanju srečanja za končnih 1:1 poskrbel Tomislav Jagić. Poplatniku se je v 78. minuti ponudila lepa priložnost za zmagoviti gol, a se je na vratih gostiteljev izkazal mladi vratar Lan Jovanović.

Trener Aluminija Robert Pevnik je po točki proti Bravu na lestvici vsaj do nedelje prehitel Kalcer Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj se je tako razpletel brez zmagovalca (1:1), Kidričani pa so se s tekmo več točkovno izenačili z Radomljami. Ker imajo boljši medsebojni izkupiček v tej sezoni od mlinarjev, so si tako zagotovili skok na deveto mesto. Najmanj do nedelje, ko bo njihov največji tekmec v boju za obstanek gostil Rogaško.

Šiškarji pogrešajo zmago že skoraj dva meseca, a še vedno zasedajo četrto mesto, s katerim bi dosegli najboljši rezultat v kratki zgodovini mladega kluba. In še nekaj je. Če bi Rogaška v finalu pokala upravičila vlogo favorita proti drugoligašu Gorici, a bi pred tem ostalo pri zavrnitvi licence za igranje v Evropi v sezoni 2024/25, bi bil evropske vozovnice deležen tudi četrtouvrščeni klub 1. SNL. Tako bi lahko prvič v Evropi, kar bi bil največji uspeh Šiškarjev, zaigral tudi Bravo! Dvoboj v Kidričevem je sodil Slavko Vinčić, ki bo letos delil pravico na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Koper se je maščeval Domžalam in skočil na četrto mesto

Dvoboj na Bonifiki vsaj do odločitve licenčne komisije NZS, ki je prižgala rdečo luč Rogaški, ni imel pretiranega rezultatskega imperativa. Potem pa je sledil zaplet. Če Rogaški ne bi uspelo do 15. maja prejeti licence za Evropo, bi v primeru, če bi pokalna lovorika 24. maja romala v Rogaško Slatino in ne Novo Gorico, evropsko vozovnico v 1. SNL omogočalo tudi četrto mesto. Koprčani in Domžalčani so tako prejeli dodatno motivacijo.

Nigerijski napadalec Kopra Wisdom Sule je zadel v polno proti Domžalam kar dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com

Boljšo igro so prikazali gostitelji in po dolgem času maloštevilne gledalce razveselili z zmago. Pred slabimi tremi tedni so proti Domžalam izgubili z 0:1, zdaj pa so bili boljši s 3:1. Junak srečanja je bil dvakratni strelec Wisdom Sule, med strelce se je pri Kopru vpisal tudi Deni Jurić, častni zadetek za goste, ki so s tem porazom izgubili vse možnosti za naskok četrtega mesta, pa je dosegel Filip Stuparević. Srb je v prvem polčasu s prostega strela zatresel že vratnico.

