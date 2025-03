Bo Olimpijo po nekdanjemu pomočniku Matjaža Keka spravil v slabo voljo še njegov sin?

Danes se bodo prvoligaške točke v 25. krogu delile v Ajdovščini in Ljubljani. Izbranci Boštjana Cesarja lahko z zmago nad Primorjem (15.00) po točkah ujamejo vodilno Olimpijo, ki bo v Stožicah (17.30) gostila Muro. Črno-bele po novem vodi Matjaž Kek mlajši. Vodilni zmaji so v 1. SNL izgubili že dvakrat zapored. V četrtek se bosta v derbiju začelja spopadla Nafta in Domžale, srečanje med Koprom in evropskim Celjem pa je prestavljeno. V torek so Radomlje presenetile Bravo (2:0), ki je bil pred tem neporažen kar 11 tekem zapored.

Radomljani zmagali po treh porazih

Foto: Aleš Fevžer Radomljani so bili v rezultatski krizi. Njihova prednost pred najslabšim dvojcem lige Nafto in Domžalami je po treh zaporednih porazih izpuhtela na šest točk. Črni niz so želeli prekiniti proti Bravu, a Šiškarji so največje pozitivno presenečenje spomladanskega dela. Mladi ljubljanski klub ni doživel poraza med slovensko elito že 11 tekem zapored. V tem pogledu je rekorder sezone 2024/25.

A ne zmaguje vedno favorit, tisti, ki je v boljšem nizu. Izenačen prvi polčas je pripadel mlinarjem. V 34. minuti je zadel Nino Kukovec, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Pet minut zatem so Radomlje vendarle povedle. Mrežo je zatresel Andrej Pogačar. V 66. minuti je na 2:0, kar je bil tudi končni rezultat, povišal Kukovec. Obe ekipi sta imeli na koncu po tri strele znotraj okvira vrat in 50-odstotno posest žoge. Ljubljančani so v drugem polčasu zaigrali odločneje, a jim ni uspevalo resno ogroziti Sama Pridgarja. Ta je moral posredovati po kotu v 60. minuti, ko je žogo nehote proti svojim vratom usmeril Gaber Dobrovoljc. Radomeljski čuvaj mreže se je še posebej izkazal v 64. minuti, ko je Matej Poplatnik meril s slabih desetih metrov malce z desne strani.

