V živo: Celjani vodijo na generalki pred Legio

Po pestrem pokalnem dogajanju med tednom, v katerem je najbolj odmeval izpad Maribora proti drugoligašu Brinje, so vijolice v derbiju 14. kroga v Stožicah s 3:2 ugnale Bravo in se zavihtele tik pod vrh. Vodilno Celje se v generalki za varšavsko Legio meri z Aluminijem. Nedelja prinaša poslastico med Koprom in Olimpijo, ki bo zelo čustvena za Zorana Zeljkovića, ter spopad Primorja in Radomelj. Zadnjeuvrščene Domžale bodo v ponedeljek gostile Muro.

1. SNL, 14. krog:

Sobota, 1. november:

Bitka za drugo mesto vijoličastim

V Stožicah so Mariborčani že takoj, že v peti minuti, doživeli hladno prho. Jakoslav Stanković je sprožil z roba kazenskega prostora, zadela Omarja Rekika, in prevarala Ažbeta Juga ter končala v mreži. Avtogol je bil kasneje pripisan mariborskemu branilcu. V 18. minuti pa podobna situacija na drugi strani. Pijus Širvys je podal v kazenski prostor, žoga pa je prišla do Benjamina Tetteha, ki se s kakih petih metrov silovito udaril proti vratom, nato pa zadela Marwanna Nzuzija in v loku preletela Uroša Likarja ter končala v mreži. Le tri minute kasneje pa je Tetteh po izjemnem solo prodoru povedel goste v vodstvo. Izkoristil je napako Bena Selana, nato pa stekel proti vratom, zdržal nalet Cristalina Atemone in nato rutinirano žogo poslal mimo Likarja. Jakoslav Stanković je povedel Bravo v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer

V 24. minuti bi lahko Tetteh dosegel hat-trick, nato pa je kljub temu, da je bil že blizu vrat, iskal Hilala Soudanija, a gostje so se zapletli in povišanje prednosti je splavalo po vodi. V 33. minuti so prek Atemone zapretili domači, a Jug je bil na mestu. Minuto kasneje je po napaki Širvysa lepo prodrl še Venouste Baboula, nevarno sprožil, večjo nevarnost pa je z blokom preprečil Rekik. V 40. minuti pa je Tetteh zabil še tretjič. Napako je storil Gašper Jovan, a sodniki so ocenili, da je ob odvzemanju žoge prekršek storil Soudani in gol ni obveljal. Mariborčani so sicer protestirali, a ostalo je pri 1:2. Sledile pa so nevarne minute domačih. Najprej je Aldin Jakupović preizkusil Jugovo zbranost, v 43. minuti pa je isti igralec po protinapadu in lepi podaji Martina Pečarja stresel okvir vrat. Maribor je tako na odmor odšel s prednostjo.

David Pejičić je dočakal prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer Kot prvi je v drugem polčasu zapretil Bravo. Po desni je prodrl Baboula, podal v osrčje kazenskega prostora, na koncu pa je v gneči žogo proti vratom preusmeril Pečar, a Jug je bil preblizu in strel odbil. V 53. minuti pa je prvoligaški prvenec dočakal David Pejičić. Po podaji Isaaca Tshipambe je prvi strel usmeril v Likarja, a prišel do druge žoge in jo nato poslal v mrežo. V 57. minuti pa je rezervist Sandi Nuhanović takoj po vstopu v igro nevarno sprožil z razdalje, Jug pa je žogo odbil v kot. V 66. minuti je lepo v prazen prostor vtekel Ali Reghba in se znašel sam pred Likarjem, a domači čuvaj mreže je strel odbil v vratnico.

V 77. minuti pa so domači znižali. Po podaji Selana je do žoge v kazenskem prostoru prišel Admir Bristrić in stresel vratnico, odbitek pa je Matic Ivanšek pospravil v mrežo. Po kotu v 83. minuti je Atemona z akrobatskim strelom skorajda zabil, a z izjemno obrambo se je izkazal Jug in goste obdržal v minimalni prednosti. Že globoko v sodnikovem dodatku je zapretil najprej Baboula, nato pa še Bristrić, a tokrat izjemni Jug je poskrbel, da so tri točke odšle v Maribor.

Generalka Celja za evropski spektakel z Legio

Celjani so prejšnji teden dočakali tudi to. Prvič so izgubili v državnem prvenstvu. Praznih rok so ostali v Murski Soboti (1:2), tako da ne bo nič od drznega cilja Alberta Riere, ki je skušal osvojiti naslov v 1. SNL brez poraza. Imajo pa Celjani še vedno varno prednost, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer raste vročica pred četrtkovim spektaklom.

Prihaja varšavska Legia s Petrom Stojanovićem in veliko navijači, Celjani pa bodo skušali narediti vse, da bi z dobrim rezultatom proti Kidričanom ohranili dobro vzdušje pred spopadom s poljskim velikanom. V goste prihaja Aluminij, vratar Matjaž Rozman pa bo prvič branil na stadionu Z'dežele kot član gostujoče ekipe po nepozabnih letih, v katerih je s Celjani osvojil tri lovorike in se vpisal med klubske ikone.

Celjani so v 5. krogu premagali Aluminij v gosteh s 3:2, a dolgo časa nevarno živeli. Šumari so po 32 minutah vodili po že z 2:0, a je v drugem polčasu le sledil preobrat. Celjani so jih pozneje v prvenstvu priredili še nekaj, zlasti v Ajdovščini in Kopru. Na roko jim je šla široka klop, velik izbor kakovostnih igralcev. Proti Aluminiju (3:2) je Celjanom zmago v 82. minuti zagotovil Hrvat Ivica Vidović. Foto: Jure Banfi

Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević, ki je strelsko formo dokazal tudi med tednom v pokalu, kjer so Celjani zlahka izločili Makole, bo skušal biti uspešen tudi proti Aluminiju. Gostje prihajajo v knežje mesto polni optimizma, trener Jura Arsić verjame, da varovancem ne bo manjkalo motivacije. Statistika govori v prid Kidričanom, ki so na zadnjih dveh gostovanjih v Celju ostali neporaženi, osvojili pa kar štiri točke (3:1 in 2:2). "Zavedamo se, od kod nam preti največja nevarnost, a če bomo mi stoodstotni, jih lahko presenetimo," dodaja izkušeni vratar Rozman.

Aluminij je med tednom v pokalu v Žireh zmagal z visokih 6:1. Žreb pokala jim je naklonjen, tako da bi lahko na prvega prvoligaškega naleteli šele v polfinalu. Povsem drugače je s Celjani, ki se bodo v osmini finala v pokalu udarili z Olimpijo.

Zoran Zeljković bo prvič vodil Koper proti Olimpiji po tem, ko je lani zapustil zmaje. Foto: Ana Kovač

Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. Foto: Filip Barbalić

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

