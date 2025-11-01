Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
1. 11. 2025,
17.29

NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Bravo NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL

Sobota, 1. 11. 2025, 17.29

0 minut

1. SNL, 14. krog

V živo: Celjani vodijo na generalki pred Legio

Bravo - Maribor, 1. SNL | Benjamin Tetteh je zabil dva gola ob zmagi Maribora. | Foto Aleš Fevžer

Benjamin Tetteh je zabil dva gola ob zmagi Maribora.

Foto: Aleš Fevžer

Po pestrem pokalnem dogajanju med tednom, v katerem je najbolj odmeval izpad Maribora proti drugoligašu Brinje, so vijolice v derbiju 14. kroga v Stožicah s 3:2 ugnale Bravo in se zavihtele tik pod vrh. Vodilno Celje se v generalki za varšavsko Legio meri z Aluminijem. Nedelja prinaša poslastico med Koprom in Olimpijo, ki bo zelo čustvena za Zorana Zeljkovića, ter spopad Primorja in Radomelj. Zadnjeuvrščene Domžale bodo v ponedeljek gostile Muro.

Nejc Vidmar
Sportal Nejc Vidmar si prizadeva, da bi svet spremenil na lepše

1. SNL, 14. krog:

Sobota, 1. november:

Bitka za drugo mesto vijoličastim

V Stožicah so Mariborčani že takoj, že v peti minuti, doživeli hladno prho. Jakoslav Stanković je sprožil z roba kazenskega prostora, zadela Omarja Rekika, in prevarala Ažbeta Juga ter končala v mreži. Avtogol je bil kasneje pripisan mariborskemu branilcu.  V 18. minuti pa podobna situacija na drugi strani. Pijus Širvys je podal v kazenski prostor, žoga pa je prišla do Benjamina Tetteha, ki se s kakih petih metrov silovito udaril proti vratom, nato pa zadela Marwanna Nzuzija in v loku preletela Uroša Likarja ter končala v mreži. Le tri minute kasneje pa je Tetteh po izjemnem solo prodoru povedel goste v vodstvo. Izkoristil je napako Bena Selana, nato pa stekel proti vratom, zdržal nalet Cristalina Atemone in nato rutinirano žogo poslal mimo Likarja. Jakoslav Stanković je povedel Bravo v vodstvo. | Foto: Aleš Fevžer Jakoslav Stanković je povedel Bravo v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer

V 24. minuti bi lahko Tetteh dosegel hat-trick, nato pa je kljub temu, da je bil že blizu vrat, iskal Hilala Soudanija, a gostje so se zapletli in povišanje prednosti je splavalo po vodi. V 33. minuti so prek Atemone zapretili domači, a Jug je bil na mestu. Minuto kasneje je po napaki Širvysa lepo prodrl še Venouste Baboula, nevarno sprožil, večjo nevarnost pa je z blokom preprečil Rekik. V 40. minuti pa je Tetteh zabil še tretjič. Napako je storil Gašper Jovan, a sodniki so ocenili, da je ob odvzemanju žoge prekršek storil Soudani in gol ni obveljal. Mariborčani so sicer protestirali, a ostalo je pri 1:2. Sledile pa so nevarne minute domačih. Najprej je Aldin Jakupović preizkusil Jugovo zbranost, v 43. minuti pa je isti igralec po protinapadu in lepi podaji Martina Pečarja stresel okvir vrat. Maribor je tako na odmor odšel s prednostjo.

David Pejičić je dočakal prvenec v 1. SNL. | Foto: Aleš Fevžer David Pejičić je dočakal prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer Kot prvi je v drugem polčasu zapretil Bravo. Po desni je prodrl Baboula, podal v osrčje kazenskega prostora, na koncu pa je v gneči žogo proti vratom preusmeril Pečar, a Jug je bil preblizu in strel odbil. V 53. minuti pa je prvoligaški prvenec dočakal David Pejičić. Po podaji Isaaca Tshipambe je prvi strel usmeril v Likarja, a prišel do druge žoge in jo nato poslal v mrežo. V 57. minuti pa je rezervist Sandi Nuhanović takoj po vstopu v igro nevarno sprožil z razdalje, Jug pa je žogo odbil v kot. V 66. minuti je lepo v prazen prostor vtekel Ali Reghba in se znašel sam pred Likarjem, a domači čuvaj mreže je strel odbil v vratnico.

V 77. minuti pa so domači znižali. Po podaji Selana je do žoge v kazenskem prostoru prišel Admir Bristrić in stresel vratnico, odbitek pa je Matic Ivanšek pospravil v mrežo. Po kotu v 83. minuti je Atemona z akrobatskim strelom skorajda zabil, a z izjemno obrambo se je izkazal Jug in goste obdržal v minimalni prednosti. Že globoko v sodnikovem dodatku je zapretil najprej Baboula, nato pa še Bristrić, a tokrat izjemni Jug je poskrbel, da so tri točke odšle v Maribor.

Feđa Dudić
Sportal Po enem najbolj črnih poglavij Maribora diši po velikem rezu

Generalka Celja za evropski spektakel z Legio

Celjani so prejšnji teden dočakali tudi to. Prvič so izgubili v državnem prvenstvu. Praznih rok so ostali v Murski Soboti (1:2), tako da ne bo nič od drznega cilja Alberta Riere, ki je skušal osvojiti naslov v 1. SNL brez poraza. Imajo pa Celjani še vedno varno prednost, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer raste vročica pred četrtkovim spektaklom.

Prihaja varšavska Legia s Petrom Stojanovićem in veliko navijači, Celjani pa bodo skušali narediti vse, da bi z dobrim rezultatom proti Kidričanom ohranili dobro vzdušje pred spopadom s poljskim velikanom. V goste prihaja Aluminij, vratar Matjaž Rozman pa bo prvič branil na stadionu Z'dežele kot član gostujoče ekipe po nepozabnih letih, v katerih je s Celjani osvojil tri lovorike in se vpisal med klubske ikone.

Celjani so v 5. krogu premagali Aluminij v gosteh s 3:2, a dolgo časa nevarno živeli. Šumari so po 32 minutah vodili po že z 2:0, a je v drugem polčasu le sledil preobrat. Celjani so jih pozneje v prvenstvu priredili še nekaj, zlasti v Ajdovščini in Kopru. Na roko jim je šla široka klop, velik izbor kakovostnih igralcev. Proti Aluminiju (3:2) je Celjanom zmago v 82. minuti zagotovil Hrvat Ivica Vidović. | Foto: Jure Banfi Celjani so v 5. krogu premagali Aluminij v gosteh s 3:2, a dolgo časa nevarno živeli. Šumari so po 32 minutah vodili po že z 2:0, a je v drugem polčasu le sledil preobrat. Celjani so jih pozneje v prvenstvu priredili še nekaj, zlasti v Ajdovščini in Kopru. Na roko jim je šla široka klop, velik izbor kakovostnih igralcev. Proti Aluminiju (3:2) je Celjanom zmago v 82. minuti zagotovil Hrvat Ivica Vidović. Foto: Jure Banfi

Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević, ki je strelsko formo dokazal tudi med tednom v pokalu, kjer so Celjani zlahka izločili Makole, bo skušal biti uspešen tudi proti  Aluminiju. Gostje prihajajo v knežje mesto polni optimizma, trener Jura Arsić verjame, da varovancem ne bo manjkalo motivacije. Statistika govori v prid Kidričanom, ki so na zadnjih dveh gostovanjih v Celju ostali neporaženi, osvojili pa kar štiri točke (3:1 in 2:2). "Zavedamo se, od kod nam preti največja nevarnost, a če bomo mi stoodstotni, jih lahko presenetimo," dodaja izkušeni vratar Rozman.

Aluminij je med tednom v pokalu v Žireh zmagal z visokih 6:1. Žreb pokala jim je naklonjen, tako da bi lahko na prvega prvoligaškega naleteli šele v polfinalu. Povsem drugače je s Celjani, ki se bodo v osmini finala v pokalu udarili z Olimpijo.

Zoran Zeljković bo prvič vodil Koper proti Olimpiji po tem, ko je lani zapustil zmaje. | Foto: Ana Kovač Zoran Zeljković bo prvič vodil Koper proti Olimpiji po tem, ko je lani zapustil zmaje. Foto: Ana Kovač

Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. | Foto: Aleš Fevžer Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. | Foto: Filip Barbalić Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. Foto: Filip Barbalić

1. SNL, 14. krog:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

10  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
7  Baboula (Bravo), Saitoski (Aluminij)
– Pečar (Bravo)
5 – Durdov (Olimpija), Josifov (Celje), D. Jurić (Koper), Malenšek (Radomlje), Murillo Soto (Primorje), Soudani (Maribor), Vučkić (Domžale)
...

NK Aluminij, NK Bravo, prva liga, nogometna žoga
Sportal Slovan do tesne zmage, Krškemu lokalni derbi
Mura
Sportal Mura napredovala po preobratu, šok za Maribor, Olimpija se je namučila
Mura - Celje, 1. SNL
Sportal Prvi poraz Celja, nov šok za Olimpijo
Matevž Dajčar
Sportal Bizaren avtogol Olimpije, ki je vendarle napredovala #video
NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Bravo NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL
