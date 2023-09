Plaketi v pravih rokah

Predstavniki Planinske zveze Slovenije in spletnega portala Siol.net so 13. septembra predali plaketi zmagovalnima planinskima kočama akcije Naj planinska koča 2023 ter za dobro delo čestitali oskrbnikoma, predsedniku društva in ostalim nepogrešljivim članom PD, ki skupaj pišejo to gostoljubno planinsko zgodbo nad Preddvorom.

Obiskovalci gora so v deveti sezoni akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije (PZS) in medija Siol.net za zmagovalki okronali planinski postojanki PD Preddvor, kjer delo v kočah odlikujejo gostoljubje, domačnost in dobro sodelovanje. Naj planinska koča 2023 je Planinska koča na Sv. Jakobu (961 metrov), naj visokogorska planinska koča 2023 pa Zavetišče v Hudičevem borštu (1.328 metrov). Kljub oblačni in dež obetajoči sredi je bilo 13. septembra na sv. Jakobu prav sončno, saj se je pri planinski koči zbrala glavnina velike planinske družine PD Preddvor, ki skrbi, da obe planinski postojanki dobro delujeta in da se obiskovalci zadovoljni in radi vračajo. Vsi po vrsti – od predsednika društva, obeh oskrbnikov, njunih nepogrešljivih družinskih članov do podpredsednika PD, ki je tudi gospodar koč, pa seveda najboljše kuharice in njenega moža ter pomembnega pomočnika v kuhinji, "dečka za vse" – so poudarjali, da se vsi trudijo, tako pri ljudeh kot med sabo, kajti le z roko v roki in brez metanja polen pod noge lahko skupaj tako dobro delajo.

Oskrbnica Planinske koče na sv. Jakobu Mojca Markun z možem in predsednikom PD Preddvor Alešem Drekonjo ter podpredsednikom PD in gospodarjem koče Markom Cvekom ob prevzemu plakete za naj planinsko kočo 2023 iz rok vodje projekta Naj planinska koča na Siol.net Tee Anderlič in podpredsednika Planinske zveze Slovenije Jožefa Bobovnika. Foto: Ana Kovač

Da je prvič v skoraj desetletju akcije Naj planinska koča isto planinsko društvo prejelo obe priznanji, je izpostavil podpredsednik PZS Jožef Bobovnik, ki verjame, da je do tega prišlo zato, ker so ljudje zadovoljni s tem, kaj dobijo na kočah. Planinska zveza je vesela te akcije, ki je odličen način za promocijo planinskih društev in koč. Veliko jih dela dobro, nekdo pa je vsako leto najboljši na izboru za naj planinsko kočo. "Planinsko društvo Preddvor je po članstvu srednje veliko društvo in vesel sem, da tako uspešno upravljate dve planinski koči, za kar vam lahko izrečem veliko pohvalo. Kot je videti in čutiti, ste prava ekipa, in ob takšni ekipi je jasno, da boste vztrajali tudi naprej. Znotraj planinske organizacije imamo veliko izzivov z iskanjem oskrbnikov, zato še enkrat iskrene čestitke, da ste našli način za dobro delo in zadovoljne obiskovalce, ki se radi vračajo," je zbranim čestital Bobovnik.

Oskrbnik Zavetišča v Hudičevem borštu Rajko Fende z ženo Marjeto ter vodstvom PD Preddvor in akcije Naj planinska koča Foto: Ana Kovač

Plaketi za naj planinski koči sta oskrbnikoma - oskrbnici Planinske koče na sv. Jakobu Mojci Markun in oskrbniku Zavetišča v Hudičevem borštu Rajku Fendetu - ter predsedniku PD Preddvor Alešu Drekonji slovesno predala podpredsednik PZS Bobovnik in vodja projekta Naj planinska koča na Siol.net Tea Anderlič, ki je zmagovalcem čestitala v imenu Siol.net in jih občudujoče pohvalila, da so uspeli za glasovanje aktivirati toliko planincev. Kot je ponosno povedal Rajko Fende, ki ni le oskrbnik, ampak tudi maskota Zavetišča v Hudičevem borštu, že en teden - vse od uradne razglasitve - dežujejo čestitke, v soboto pa so mu planinci, kolesarji in jadralni padalci prišli množično čestitat v Hudičev boršt. Zavetišče je njegov drugi dom že devet let, vse od začetka delovanja, zadnje leto se mu je pridružila tudi žena Marjeta. K "Hudičku", kot mu radi rečejo, se obiskovalci vračajo zaradi prijaznosti, marsikdo pa pride na južno pobočje Cjanovce poiskat tudi gorski mir.

Dobrote iz kuhinje kuharice Stanke Kozjek Foto: Ana Kovač

Na Planinski koči na sv. Jakobu je ob koncih tedna živahno kot v mravljišču, zadnjo nedeljo pa je bilo menda še posebej veliko obiskovalcev. Številni so prišli radovedno preverit ponudbo naj planinske koče, ki slovi po domačnosti, odlični kulinariki in ugodni ponudbi. Nasmejana Mojca Markun, ki s simpatično hčerko Leo drži v rokah glavne oskrbniške niti, ni pričakovala tolikšnega odziva, čestitke še vedno prihajajo iz vseh strani, predsednik PD jih je sprejemal na Pagu, kuharici Stanki Kozjek so segli v roke celo v Portorožu. Tisti kuharici, za katero pravijo, da je najboljša – čestitke za odlično kuho ji je enkrat predal tudi kuharski mojster Bine Volčič. Tudi včeraj so žalodčki zapredli od ugodja ob okusni ponudbi domače hrane, od enolončnic do zelja z žganci in pečenico, in unikatni piki na i, kot so Jakobova pita, domač bezgov sok in Jakobovo pivo. "Če bomo delali kot do zdaj, ne bo problem ohraniti takega ugleda," verjamemo Mojčinim besedam.