Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku (1790 m)

Koča stoji tik pod vrhom Velikega Snežnika (1796 m), najvišjega vrha Snežniškega pogorja, ki je obenem tudi najvišji slovenski izvenalpski vrh. Ilirskobistriška podružnica SPD je nameravala prvo kočo postaviti v sedlu pod vrhom, vendar ji tega niso dovolili. Zato so postavili kočo v Črnem dolu, zahodno od Sviščakov; odprli so jo 5. julija 1914 in jo poimenovali po narodnem buditelju in pesniku Miroslavu Vilharju (1818-1871). Kočo je po 2. svetovni vojni prevzelo gozdno gospodarstvo, leta 1972 pa taborniška organizacija. PD Ilirska Bistrica je leta 1958 prevzelo nekdanjo vojaško opazovalnico na vrhu Snežnika in iz ostankov sezidalo planinsko zavetišče, ki ga je odprlo leta 1961. Pozneje so dogradili dodatne prostore. Leta 1977 so začeli s povečavo in obnovo zavetišča, vsa dela pa so zaključili leta 1994.

Koča je čez celo leto, razen novembra, odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih, pozimi pa le, če dopuščajo vremenski pogoji. Od 1. avgusta do 1. septembra je koča odprta vsak dan. Predvsem v zimskem času priporočamo, da se o odprtosti prej prepričate pri oskrbniku. Ta tudi naproša, da se večje skupine napovedo vnaprej.

Razgled:

Z Velikega Snežnika je zelo širok razgled. Proti severovzhodu so Kočevski Rog, Gorjanci, Medvednica, Ivanščica; na vzhodu vidimo Klek; proti jugovzhodu seže pogled do Bijelolasice, ter prek Male Kapele in Gorskega Kotarja s Snježnikom in Risnjakom na Kvarnerski zaliv s Cresom; na jugu se prek Snežniškega pogorja, doline reke Reke in Brkinov vidi celotna Istra od Učke do zahodne istrske obale; na jugozahodu se dviga Slavnik; na zahodu se vidijo na obzorju Dolomiti, Karnijske in Ziljske Alpe, Julijci s Triglavom, pred njimi pa Trnovski gozd, Vremščica, Nanos in Javorniki; na severu je širok razgled od Karavank, prek Kamniških Alp do Pohorja, v bližini pa vidimo Loško dolino, Cerkniško jezero, Cerknico z goro Slivnico nad njo ter Bloško planoto. V jasni noči vidimo luči na obrežju Kvarnerja in od Brionov do Portoroža, Pirana in Kopra ter od Tržiča do beneških lagun; Trsta ne vidimo, pač pa le razsvetljeno nebo nad njim.