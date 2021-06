Čudovita planinska pot, ki že dlje časa kliče po obnovi

Ljubitelji gora so v okviru akcije Očistimo naše gore za naj planinsko pot leta 2021 izbrali eno najlepših in hkrati tudi najzahtevnejših poti v Kamniško - Savinjskih Alpah: planinsko pot od Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko, za katero skrbi Planinsko društvo Kranj. Predstavnik društva Miha Marenče je na razglasitvi simbolično prejel "prvi" klin, ki bo vgrajen v obnovljeno pot.

Izbor naj planinska pot poteka v okviru vseslovenske akcije Očistimo naše gore pri Zavarovalnici Triglav, že tradicionalno pa pot, ki dobi največ glasov, dobi potrebna sredstva za obnovo.

Foto: Irena Mušič Habjan

Lani so v okviru akcije obnovili Bambergovo pot na Triglav, ki z Luknje čez Plemenice vodi na Triglav in velja za eno najbolj atraktivnih poti na najvišji slovenski vrh, letos bo torej na vrsti planinska pot od Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko, ki je označena kot zelo zahtevna planinska pot.

Na drugo in tretje mesto med osmimi predlaganimi potmi, ki so trenutno najbolj potrebne obnove, sta se uvrstili Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje Plate–Prisojnik skozi zadnje okno in pot Pekel–Rjavina–Dom Valentina Staniča–pot čez Rž–Kredarica.

Zmagovalna pot, ki se nahaja na območju pravljične vasice Jezersko, bo obnovljena predvidoma do konca poletja, do takrat pa predlagamo, da si zaradi varnosti raje izbirate druge poti.

Miha Marenče iz PD Kranj je ob razglasitvi naj planinske poti leta 2021 iz rok Ane Cergolj Kebler, vodje akcije Očistimo naše gore pri Zavarovalnici Triglav, simbolično prejel klin, ki bo vgrajen v obnovljeno pot. Desno: predsednik PZS Jože Rovan.

Kot je na razglasitvi pojasnil predstavnik PD Kranj Miha Marenče, planinska pot na 2.433 metrov visoko Koroško Rinko poleg označb nujno potrebuje tudi nova varovala. Obnova bo zelo zahtevna, saj je ena četrtina poti označena kot zelo zahtevna. "Treba bo obnoviti celovito infrastrukturo, od jeklenic in klinov, ki jeklenico držijo v steni, ter pot na novo označiti z markacijami," je napovedal Marenče.

Tudi predsednik PZS Jože Rovan, ki kot markacist tudi sam sodeluje pri obnavljanju planinskih poti, je poudaril, da omenjena pot že dolgo kliče na pomoč, saj so strele pošteno razmajale jeklenice.

Preberite še: Kdo so ljudje, ki skrbijo za obnovo planinskih poti?

Razglasitev naj planinske poti je potekala v sklopu posveta Z otroki v hribe – prigode in nezgode, na katerem sta osebne utrinke z obiska planinskih in gorskih poti z otroki delila navdušena gornika in starša Betka Šuhel Mikolič, pobudnica projekta Od vzhoda do vzhoda, ter Uroš Kuzman, stand up komik, matematik in planinski vodnik.

Njuna doživetja je s strokovnimi nasveti za varno hojo v hribe z otroki dopolnil tudi Gregor Hvalc, dr. med., zdravnik reševalec letalec pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Več o tem si boste na Siol Sportalu lahko prebrali v prihodnjih dneh.