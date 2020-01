Zvezdniška okrepitev v Maccabiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Govorice so se uresničile. Nekdanji večkratni evropski klubski prvak Maccabi in 37-letni ameriški krilni center Amare Stoudemire sta tudi uradno podpisala pogodbo o sodelovanju do konca sezone.

Nekdanji ameriški reprezentant, olimpijec ter zvezdnik Phoenixa, New Yorka, Dallasa in Miamija, ki se lahko pohvali tudi s šestimi nastopi na tekmah All-Star, sicer še zdaleč ni novinec v izraelski košarki. V kar dveh obdobjih je namreč igral za Hapoel iz Jeruzalema in z njim gostoval tudi v Ljubljani. Nazadnje je bil član kitajskega moštva Fujian Sturgeons, preizkušal pa se je tudi v tekmovanju BIG3.

Stoudemire bi lahko za Maccabi, ki v evroligi zaseda visoko tretje mesto, prvič zaigral že v četrtek. Moštvo iz Tel Aviva bo takrat gostovalo pri Bayernu iz Münchna, katerega član je tudi Žan Mark Šiško.