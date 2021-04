Zvezdnik lige NBA se po težavah s srcem poslavlja od košarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aldridge se je Brooklynu pridružil prejšnji mesec, potem ko je šest let igral za San Antonio Spurs.

Aldridge se je Brooklynu pridružil prejšnji mesec, potem ko je šest let igral za San Antonio Spurs. Foto: Guliverimage

Center ameriške profesionalne košarkarske ekipe Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge, je sporočil, da končuje kariero, potem ko so zdravniki ugotovili nepravilnosti v delovanju srca, poroča AFP.

Petintridesetletni udeleženec sedmih tekem zvezd lige NBA je v izjavi, objavljeni na spletnih medijih, dejal, da je težave zaznal prejšnjo soboto med tekmo proti ekipi Los Angeles Lakers, po njej pa so mu ugotovili nepravilnosti pri srčnem utripu in ga odpeljali v bolnišnico.

"Čeprav mi je zdaj bolje, je tisto, kar sem tisto noč čutil s srcem, še vedno ena najstrašnejših stvari, ki sem jih kadar koli doživel," je v sporočilu zapisal Aldridge.

"Petnajst let sem na prvo mesto postavljal košarko, zdaj pa je čas, da to zamenja zdravje in družina," je še dodal.

Čikaški biki so ga izbrali z drugim skupnim izborom na "draftu" leta 2006, preden so ga takoj zamenjali za Portland.

"Hvaležen sem za vse, kar mi je prinesla ta igra. Čudovite spomine, vključno z vsemi vzponi in padci, prijateljstva, ki sem jih sklenil, mi bodo ostala za vedno," je dejal.

Aldridge je v NBA na 1029 nastopih v ligi povprečno dosegal 19,4 točke in 8,2 skoka na tekmo.

