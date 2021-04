V živo: prebujeni Dončić želi prekiniti negativni niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Memphis Grizzlies : Dallas Mavericks 108:106 (3 minut do konca)

Učinek Luke Dončića: 23 točk, 8 asistenc, 4 skoki

Ob treh porazih na zadnjih štirih tekmah in pogledu na lestvico je bil Luka Dončić v zadnjem obdobju med najglasnejšimi kritiki začasno prenovljenega sistema, ki neposredno mesto v končnici zagotavljal le najboljši šesterici in vsake konference. In če bi razmerje sil tudi v zadnjem mesecu rednega dela ostalo nespremenjeno, bi se Dallas v prvi tekmi kvalifikacijskega vmesnega dela pomeril prav z Memphisom.

Memphis je v prvih dveh četrtinah učinkovito zaostavil Dončića. Ta se je prebudil v tretji četrtini, v kateri je dosegel kar 14 točk. Odloča zadnja četrtina ...

Liga NBA, 14. april: Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks



Minessota Timberwolves : Milwaukee Bucks 105:130

Edwards 24, Hernangomez 18; Middleton 27, Lopez 18



Charlotte Hornets : Cleveland Cavaliers 90:103

Rozier 22, Bridges 20; Prince 25, Love 17(11 skokov)



Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 123:117

Embiid 39 (13 skokov); Irving 37, Shamet 17



Toronto Raptors : San Antonio Spurs 117:112

Anunoby 22, Siakam 20; White 25, Mills 23



Chicago Bulls : Orlando Magic 106:115

LaVine 30, Vučević 29; Ennis 22; Carter 19



Detroit Pistons : Los Angeles Clippers 98:100

Grant 28, Bey 17; Jackson 29, Zubac 18 (13 skokov)



New Orleans Pelicans : New York Knicks 106:116

Ingram 28: Williamson 25; Randle 32; Burk 21



Oklahoma City Thunder : Golden State Warriors 109:147

Bazley 22, Brown 18 (12 skokov); Curry 42, Poole 17



Houston Rockets : Indiana Pacers 124:132

Wall 31, Wood 25; LaVert 27, Brogdon 23



4.00 Denver Nuggets - Miami Heat

4.00 Sacramento Kings - Washington Wizards

Lestvica:

