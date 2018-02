Zvezdna pot Gorana Dragića ima dodatno razsežnost

V noči z nedelje na ponedeljek bo Goran Dragić kot prvi Slovenec nastopil na tekmi vseh zvezd. Eden redkih Evropejcev je, ki bo dobil to priložnost, in šele drugi organizator igre iz Evrope. Pred njim je ta čast pripadla le Francozu Tonyju Parkerju.

Ko se je poškodoval Kevin Love, je komisar lige NBA Adam Silver povabil prav Dragića, da se udeleži tekme zvezd. Nastopil bo v ekipi LeBrona Jamesa, ki ji bo nasproti stala ekipa Stephena Curryja. Trenerji vseh ekip v ligi NBA so izglasovali slovenskega košarkarja, da bo del velikega spektakla.

Sicer je pred štirimi leti že bil del all star vikenda, vendar je takrat nastopil v spretnostnem izzivu.

Zdaj bo skupaj s preostalimi zvezdniki lige NBA v središču pozornosti. A to ne bo edini dogodek, na katerem bo prisoten. Doletela ga je čast, da bo kot mentor svetoval mladim košarkarjem, ki se bodo udeležili mednarodne tekme.

Dragićev zvezdni konec tedna bo imel dodatno noto skupaj z Boštjanom Nachbarjem Gogi bo že od petka naprej aktiven na prizorišču tekme vseh zvezd. Pripadla mu je čast, da prevzame skupino srednješolcev v mednarodnem kampu Košarka brez meja – nastopilo bo 65 mladih košarkarjev z vsega sveta. Skupaj s Samom Dekkerjem (LA Clippers), Alom Horfordom (Boston Celtics), Timofejem Mozgovim (Brooklyn Nets) in Domantasom Sabonisom (Indiana Pacers) bo imel vlogo mentorja. Mentorji bodo tudi košarkarji, ki so nekoč igrali v najmočnejši ligi na svetu. Med njimi bo prav tako Boštjan Nachbar.

Za Gogijem je izjemno leto, vrhunec pa je bila zlata medalja na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Foto: Sportida Številni so menili, da si je to priložnost zaslužil že v preteklosti in da so ga krivično postavljali na stranski tir. Ko je že mislil, da do te priložnosti ne bo nikdar več prišel, in je tekmo vseh zvezd že odmislil ter se z družino pripravljal na krajši oddih, je sledilo pozitivno presenečenje.

Za Goranom je sicer izjemno leto. Kot kapetan je slovensko košarkarsko reprezentanco popeljal do zgodovinske zlate medalje. V velikem finalu je Srbom natresel 35 točk in postal najkoristnejši košarkar EuroBasketa. A je Gogi več kot le odličen košarkar. V reprezentanci je bil mentor nadarjenemu Luki Dončiću, s katerim sta bila skupaj v sobi. Postal je kapetan Miamija, cenijo pa ga vsi v najmočnejši ligi na svetu. Njegova velika želja je še šampionski prstan v ligi NBA.