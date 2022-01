Zoran Dragić na pragu Olimpije

Zoran Dragić bo, kot vse kaže, naslednji v vrsti slovenskih reprezentantov, ki se bodo pridružili ekipi slovenskih prvakov. 32-letni košarkar je po vsega dveh mesecih konec decembra zaključil pot pri evroligašu Žalgirisu, pri katerem se ni naigral. Nastopil je na devetih tekmah Evrolige in v povprečju dosegal 3,9 točke in 1,2 skoka na tekmo.

Takoj po njegovem odhodu iz Litve pa so se začela pojavljati namigovanja, da se bo Dragić vrnil v Slovenijo, kjer bo v Olimpiji med drugim združil moči z reprezentančnima kolegoma Jako Blažičem in Edom Murićem.

🇸🇮 Viri Blokade pravijo, da na naj bi bilo vse dogovorjeno za prihod Zorana Dragića v KK Cedevita Olimpijo.



🇬🇧 According to our Blokada sources everything is set for Zoran Dragić to join KK Cedevita Olimpija.#kkcedevitaolimpija #zorandragic #ZmajevoSrce