Zoran Dragić je našel klub za vrnitev

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance in rutiner lige NBA Goran Dragić okreva po operaciji kolena in naj bi se čez mesec in pol vrnil v postavo Miamija. Pod koše pa se z novim letom vrača njegov mlajši brat Zoran Dragić. Oblekel bo dres italijanskega prvoligaša Alma iz Trsta, ki po trinajstih krogih državnega prvenstva zaseda sedmo mesto. V postavi novega kluba, ki lahko bil že ob koncu tedna, ko bodo Tržačani gostovali pri Banci di Sardegna Sassari.

Vrnitev v Italijo

Klub iz Trsta je postal deseti delodajalec 196 centimetrov visokega igralca, ki se znajde tako na položaju visokega branilca kot klasičnega krila. Po začetkih v dresu Ilirije, kjer je prva leta prebil tudi njegov brat Goran, se je kalil pri ljubljanskem Slovanu. Prve zvezdniške trenutke je doživljal kot član novomeške Krke. V tujini pa je igral za Unicajo iz Malage, Himki, AJ Milano, Anadolu Efes in v ligi NBA za Phoenix ter Miami.

Usodni februar

Kariero 29-letnega Ljubljančana je sicer že dvakrat prekinila poškodba kolena. Prvo je staknil 27. februarja 2017 kot član Milana, ko si je na tekmi državnega prvenstva poškodoval vezi desnega kolena. Skorajda natančno eno leto pozneje je bil podobne usode deležen kot član Anadolu Efesa. Po operaciji si je vzel dolgo časa za rehabilitacijo, del treningov je opravil tudi s slovensko reprezentanco, zdaj pa se je trdno odločen vrnitvi.