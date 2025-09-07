Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
7. 9. 2025,
8.20

49 minut

Žiga Dimec nova okrepitev Borca Mozzart

Žiga Dimec, dolgoletni slovenski reprezentant, ima nov klub.

Žiga Dimec, dolgoletni slovenski reprezentant, ima nov klub.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski košarkar Žiga Dimec je postal novi član srbskega kluba Borac Mozzart iz Čačka.

Klub z Morave in dolgoletni reprezentant Slovenije sta se dogovorila za sodelovanje, ki bo trajalo vsaj do konca prihodnje sezone, z možnostjo podaljšanja. "Žiga, dobrodošel v Čačku, v mestu košarke," so zapisali pri Borcu Mozzart.

Dvaintridesetletni Dimec, 211 centimetrov visoki center, je v svoji bogati karieri igral v številnih klubih po Evropi in se je uveljavil kot izkušen igralec, ki s svojim znanjem in izkušnjami za novi klub predstavlja veliko okrepitev. Njegova vloga zelo pomembna v ekipi trenerja Saše Očokolića. Od njega pričakujejo doprinos predvsem pod obema košema.

Največji uspeh v karieri je Dimec dosegel leta 2017, ko je s slovensko reprezentanco osvojil naslov evropskega prvaka in se tako vpisal v zgodovino slovenske košarke.

