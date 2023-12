Ženski eurobasket 2025 prvič v štirih državah

Zmagovalke evropskega prvenstva košarkaric leta 2025 bodo okronane v dvorani Miru in prijateljstva v grškem Pireju. Že 40. izvedbo EP za ženske bodo prvič gostile štiri države - Grčija, Češka, Nemčija in Italija -, zdaj pa so znana tudi prizorišča košarkarskih bojev, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Še pred prvenstvom stare celine za košarkarice bo v Pireju tudi moški kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijski igrah v Parizu 2024.

Med 2. in 7. julijem prihodnje leto bo v Grčiji vozovnico za Pariz lovila tudi slovenska moška reprezentanca. Najprej se bo pomerila proti reprezentancama Hrvaške in Nove Zelandije, v Pireju pa bodo prav tako zaigrale reprezentance Egipta, Grčije in Dominikanske republike. Kvalifikacijski turnirji bodo potekali še v španski Valencii, latvijski Rigi in portoriškem San Juanu. Na OI se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega prizorišča.

Žensko EP 2025 pa bo potekalo v štirih državah. Poleg Pireja bo skupinski del med 18. in 22. junijem še v češkem Brnu, nemškem Hamburgu in italijanski Bologni. Sklepna faza bo od 23. do 29. junija v Pireju.

V kvalifikacijah nastopa 36 reprezentanc, vključno z vsemi štirimi gostiteljicami, ki pa so na prvenstvo neposredno že uvrščene. Preostalih 32 ekip je razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami, ki se merijo za zadnjih 12 mest (skupno bo na prvenstvu nastopilo 16 reprezentanc), ki vodijo na prvenstvo.

Slovenske košarkarice Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Slovenke so v uvodnem novembrskem kvalifikacijskem ciklu zabeležile zmago in poraz. Na Madžarskem so klonile z 51:70, Bolgarijo pa so na domačem parketu ugnale z 78:63. Na lestvici z dvema zmagama vodijo Madžarke, Finska in Slovenija sta zbrali zmago in poraz, Bolgarija pa je bila dvakrat poražena.

Kvalifikacije za EP 2025 se bodo nadaljevale čez slabo leto dni. Slovenke bodo najprej 7. novembra 2024 gostovale na Finskem in tri dni kasneje doma igrale z Madžarkami. Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja 2025.