Želijo na vrh, zato je Obradović logična izbira

Le še finalna serija loči Turke od konca domače košarkarske sezone. Ne glede na razplet para Tofas – Fenerbahče pa je že zdaj jasno, da bo na klopi drugega tudi v prihodnje sedel oziroma večinoma kar stal pred njo Željko Obradović. To je kmalu po izvolitvi za novega predsednika kluba naznanil Yildirim Koc, ki je na tem položaju po kar dveh desetletjih nasledil Aziza Yildirima. Kljub številnim odprtim vprašanjem, med katerimi je tudi ime prvega pokrovitelja, za novega predsednika, sicer enega najbogatejših Turkov, dvomov o prvem dirigentu ni. Fenerbahče namreč želi na vrh, zato je zanj 58-letni strateg iz Čačka logična izbira.

V Istanbulu od leta 2013

Obradović je sicer trener Fenerbahčeja postal leta 2013, ko je sprva podpisal dveletno pogodbo, po kateri naj bi zaslužil kar tri milijone evrov. Pod njegovo taktirko je nato turški klubski velikan, ki je veliko sredstev vložil tudi v igralski kader, trikrat postal državni prvak, leta 2017 pa tudi zmagovalec evrolige. Letos je Obradović s svojimi izbranci podvig skušal ponoviti na zaključnem turnirju v Beogradu, kjer pa mu je po polfinalni zmagi nad Žalgirisom načrte prekrižal Luka Dončić z madridskim Realom. Na ta način so Španci vročekrvnega Srba prikrajšali za jubilejni deseti naslov evropskega klubskega prvaka.

Ne, ni bil vinjen …

Prav te dni pa mineva 27 let od trenutka, ko je Obradović košarkarske čevlje obesil na klin in postal trener. Zgodilo se je ob robu reprezentančnih priprav na EuroBasket 1991. Sredi teh je vodstvo Partizana tedaj 31-letnemu Željku ponudil vodenje kluba. Ko je sprejel odločitev in ob prihodu domov o tem obvestil ženo, ga je vprašala, kako globoko je pogledal v kozarec. A ni. Mislil je resno. Začel je pisati zgodbo, ki se je razvila v najuspešnejšo trenersko v Evropi. Partizan, Joventut, Real, Panathinaikos in Fenerbahče. Z vsemi je bil vsaj enkrat evropski klubski prvak. To mu ni uspelo le z Benettonom.