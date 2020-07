Zaradi koronakrize sprememba v ligi ABA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji videokonferenčni seji skupščine regionalne lige Aba so sprejeli odločitev, da se bo košarkarsko tekmovanje v sezoni 2020/21 pričelo 3. oktobra. Za dvotedenski zamik tekmovanja so se odločili zaradi slabe epidemiološke slike v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije, so sporočili iz lige Aba.