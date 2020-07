Zaradi dostave pristal v karanteni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Richaun Holmes si je zaželel boljše hrane in prekršil pravila.

Richaun Holmes si je zaželel boljše hrane in prekršil pravila. Foto: Getty Images

Ekipe košarkarske lige NBA so se zbrale v Orlandu, kjer se med koronavirusno pandemijo v "mehurčku" pripravljajo na nadaljevanje sezone. Potem ko so številni košarkarji tožili nad slabo kakovostjo hrane v športnem kompleksu Disney Worlda, je le Richaun Holmes šel tako daleč, da si je naročil dostavo hrane in pri tem prekršil pravila karantene.