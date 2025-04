Po porazu z Dallasom je moral generalni direktor oditi

Monte McNair je klub vodil pet sezon in ga popeljal iz dolgoletne povprečnosti. Leta 2023 je bil izbran za najboljšega generalnega direktorja v ligi NBA, ko je Sacramento z razmerjem 48–34 prekinil kar 16-letni niz brez končnice. V njegovem obdobju so Kings trikrat zapored zmagali vsaj 40 tekem – pred tem se to ni zgodilo vse od leta 2006.

Kljub napredku pod njegovim vodstvom Kings ni uspelo doseči stabilnosti na vrhu zahodne konference, letos pa so po menjavi trenerja in zamenjavi zvezdnika De’Aarona Foxa znova ostali brez končnice. Pred McNairom je klub zapustil tudi pomočnik generalnega direktorja Wes Wilcox.