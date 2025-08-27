Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Sreda, 27. 8. 2025, 10.10

50 minut

Žan Mark Šiško se po dveh letih premora seli v Cibono

Žan Mark Šiško | Slovenski organizator igre Žan Mark Šiško se po dvetelnem tekmovalnem premoru vrača pod koše. Pridružil se je nekdaj uspešnemu hrvaškemu klubu Ciboni. | Foto Guliverimage

Slovenski organizator igre Žan Mark Šiško se po dvetelnem tekmovalnem premoru vrača pod koše. Pridružil se je nekdaj uspešnemu hrvaškemu klubu Ciboni.

Foto: Guliverimage

Slovenski organizator igre, 28-letni Žan Mark Šiško, se je po dveletnem tekmovalnem premoru znova vrnil na košarkarski parket. Pridružil se je nekdaj uspešnemu hrvaškemu klubu Ciboni. Kot poroča tiskovna agencija Hina, se je Šiško v vrste zagrebškega kluba vrnil po skoraj desetletju.

Žan Mark Šiško, sin nekdanjega košarkarja in trenerja Lojzeta Šiška, je sicer otrok ljubljanske Olimpije, pri kateri je bil v mlajših selekcijah tudi soigralec Luke Dončića. Igral je še za Škofjo Loko, Cibono, Ilirijo in Koper Primorsko, od koder je prestopil k Bayernu, kjer je štiri leta in tudi igral v evroligi.

Nato se je preselil v Španijo, a je za španski Rio Breogan odigral le eno tekmo ter 27. septembra 2023 napovedal konec kariere.

Po dveh letih premora se je odločil za vrnitev. Dogovoril se je s hrvaškim klubom, za katerega je v sezoni 2015/16 igral kot najstnik.

Prihod v Cibono je zanj priložnost, da svojo kariero postavi na nove temelje, z jasno vizijo, ki jo je prepoznal v pogovorih s športnim direktorjem Marinom Rozićem.

"Počutim se odlično, minilo je deset let, odkar sem igral tukaj. Prišel sem pri 18 letih, klub je danes v nekoliko drugačnem položaju. Vesel sem, da sem se vrnil, saj sem se tudi takrat dobro počutil. Čeprav se tisto prvo obdobje ni končalo najbolje, ker sem klub zapustil že po letu in pol, je moja želja zdaj čim bolj pomagati Ciboni," je dejal Šiško.

"Po dveh letih neigranja sem iskal novo okolje, kjer bi lahko nadaljeval kariero, začel znova. Odprla se je možnost, da pridem sem, pogovarjal sem se z Rozićem in mislim, da je to dobro okolje tako zame kot za klub. Skupaj si lahko pomagamo, meni, da se vrnem h košarki, Ciboni pa, da se vrne tja, kamor spada," je poudaril Slovenec.

Cibona je po porazu proti Iliriji izpadla iz lige Aba, novo sezono pa bo začela v ligi Aba 2, ob hrvaškem prvenstvu pa je prijavljena še za Fibin evropski pokal.

Preberite še:

slovenska odbojkarska reprezentanca, navijači, Slovenija, Stožice
Sportal V Katovice že danes potuje 1000 slovenskih navijačev
Igor Miličić
Sportal Hrvat na klopi prvega nasprotnika Slovenije: Vemo, kdo je Dončić
Luka Dončić slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal "Mračni obet za Dončića in druščino"
THUMB
Sportal Poseben obisk za Luko Dončića in slovensko reprezentanco #video
Edo Murić
Sportal "Nerad govorim o stvareh, ki se dogajajo v garderobi"

