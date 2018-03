Zagorac: Bili smo boljši od Olimpije, a nam ni bilo dano #video

Odzivi po košarkarskem derbiju Olimpija - Krka

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Petrol Olimpija je v trdi, obrambni tekmi v Stožicah največ vodila za 13 točk, na koncu pa v tretjem krogu lige za prvaka Krko premagala za sedem. Novomeške rivale so premagali, četudi v postavi ni bilo lažje poškodovanih Gregorja Hrovata in Devina Oliverja, še naprej pa manjka tudi Jan Špan. Torej trije člani prve peterke. "Fokus je bil na obrambi. Mi v tem trenutku nismo v taki postavi, da bi lahko igrali na visok rezultat. Cilj je bil, da Krko omejimo na čim manj točk. To nam je v veliki meri uspelo. Pomembna in zaslužena zmaga," je razplet tekme komentiral domači trener Zoran Martič.

Novi član Krke Saša Zagorac, ki je bil z 21 točkami prvi strelec tekme, je priznal, da jim je na koncu nekoliko zmanjkalo energije. Tudi zato, ker so se zaradi po njihovem mnenju pristranskega sojenja, preveč obremenjevali s sodniki in s samim sabo. "Občutek imam, da smo bili celo boljši kot Olimpija, a nam enostavno nam ni bilo dano. Enostavno kriterij ni bil enak," je povedal slovenski reprezentant.

Trener Simon Petrov pa je ob slabem sojenju za poraz okrivil še: "Ko je Olimpija ušla na razliko, smo bili malo preveč nezbrani. Prehitro smo zaključevali napade, oni pa so zadevali trojke iz protinapadov. In razlike nismo več uspeli nadoknaditi."

