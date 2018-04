Vujačićeva sestra na univerzo Maryland

Mariborčanka je igrala za Walters State Community College, kjer je letos na 33 tekmah povprečno dosegla 16,7 točke, šest točk in 1,6 podaje. Njen met za dve točki je bil 46-odstoten.

"Na Maryland odhajam zaradi odličnega akademskega in košarkarskega programa. Imela sem priložnost, da se pogovorim s trenerji in igralkami, všeč mi je bila njihova jasna vizija in delovno vzdušje. Prepričana sem, da lahko naredimo velike stvari in komaj čakam, da se pridružim ekipi," je za spletno stran umterps.com dejala 22-letna slovenska ostrostrelka.

"Sara se ujema z našim zmagovitim značajem. Prinesla nam bo izkušnje, zrelost, samozavest in mirnost. Zadovoljna sem, da jo bom lahko vključila v naš program," je Slovenko pohvalila trenerka ekipe Brenda Frese.