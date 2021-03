Vse je kazalo na veliki skalp, nato pa virtuoz Teodosić in ostrostrelec Belinelli

Jaka Blažič je bil z 29 točkami najboljši strelec tekme, a to ni bilo dovolj, da bi Olimpija prišla do velikega skalpa.

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili na pragu velikega uspeha, ki bi imel dvojno težo. V zadnji četrtini so se že spogledovali z zmago, ki bi jim prinesla napredovanje v četrtfinale EuroCupa, povrhu vsega pa bi padel veliki Virtus Segafredo Bologna. A imajo Italijani v svojih vrstah izvrstna Miloša Teodosića in Marca Belinellija, ki sta italijansko zasedbo pripeljala do podaljška, v tem pa so gostje povsem razorožili domačo vrsto in s 108:98 slavili zmago ter še naprej ostajajo neporaženi. Olimpija bo, če v sredo ne bo prišlo do presenečenja, vstopnico za četrtfinale lovila v Podgorici pri Budućnosti.

Za košarkarje Cedevite Olimpije je imel obračun petega kroga EuroCupa nekoliko večjo vrednost, saj bi si z zmago zagotovili vstop v četrtfinale, Virtus Segafredo Bologna pa si je napredovanje že zagotovil. A so Italijani želeli priti v Stožicah do zmage, ki bi jim prinesla boljše izhodišče v izločilnih bojih.

Tako so se tudi vedli na parketu in uvodoma kazali ves repertoar, zakaj so neporaženi prišli v glavno mesto Slovenije. Z raznovrstno igro so povsem vrgli iz igre ljubljansko obrambo. Trener Jurica Golemac je iskal prave fante, ki bi se odločno zoperstavili nasprotnemu moštvu.

Padec v prvi polovici druge četrtine, nato preobrazba do konca polčasa

Zlasti uvod v drugo četrtino je bil bled. Žoge so zapravljali na prelahek način, v obrambi so bile še naprej luknje, kar so favorizirani gostje znali izkoristiti in naredili delni izid 8:0 za vodstvo z 31:22. Kar pet minut in pol so bili brez točke v drugi četrtini.

Povsem so bili uvodoma nerazpoloženi Američani, zlasti Rion Brown, ki je v obrambi puščal veliko luknjo kot švicarski sir. In to so gostje znali izkoristiti. Slovencema Jaki Blažiču in Edu Muriću se lahko zahvalijo, da se je v zaključku prvega polčasa zgodil velik preobrat. Pri zaostanku s 30:39 sta dosegla že 23 točk Olimpije. Kapetan Blažič je bil tisti, ki je poskrbel, da je Olimpija po prvih dvajsetih minutah celo vodila s 40:39.

Prednost, ob kateri so bile glave že pri zmagi, nato pa Teodosić in Belinelli

V nadaljevanju je bilo videti, da imajo domači vse v svojih rokah. Zlasti, ko so vodili s 84:75 slabe tri minute pred koncem. Na gostujoči klopi je bil nekoliko nervozen trener Saša Djordjević, ki pa se je zavedal, koga ima v svojih vrstah. Morda so začeli košarkarji Olimpije že pogledovati proti razliki s prve tekme, na kateri je Virtus zmagal z 90:76. A je šel voz v napačno smer.

Miloš Teodosić je v zaključku pokazal, zakaj mu pravijo košarkarski virtuoz.

Razumljivo so Italijani stavili na srbskega virtuoza Miloša Teodosića in ostrostrelca Marca Belinellija. Do vstopa v zadnjo četrtino sta dosegla skupaj osem točk, nato pa do konca rednega dela tekme 22. Prav nekdanja košarkarje lige NBA sta bila tisti jeziček na tehtnici. Ko je Teodosić, 14 točkam je dodal 12 asistenc, ukradel žogo, nad njim pa je Luka Rupnik, ki je bil sicer s 16 točkami napadalno razpoložen, naredil nešportno osebno napako, je sprva znižal na 84:86, nato pa poravnal ekipi pri 86:86.

Golemac je v igro spet vrnil Perryja, ki je sprva zadel trojko za 89:88, a je imel Teodosić svojo računico. Šestnajst sekund pred koncem je znižal na 88:89, nakar so Italijani nemudoma storili prekršek nad Blažičem. Kapetan Olimpije je ostal zbran in hladnokrvno zadel oba prosta meta - dosegel je 29 točk in bil prvi strelec tekme. Teodosić je v zaključku poizkusil še z metom za tri, vendar njegova žoga ni našla želenega cilja. Skok v napadu si je izboril Vince Hunter, podal prav do Teodosića, ta je našel Belinellija, ki je 2,4 sekunde pred koncem zadel trojko za izenačenje (91:91).

Padec v podaljšku, reševanje v Budućnosti, če v sredo ne pride do presenečenja

Načrt Cedevite Olimpije se do izteka rednega dela ni izšel po željah in sledil je petminutni podaljšek. Pričakovati je bilo, da bo igra domačih padla. In res je bilo tako. Italijani imajo vendarle bolj izkušeno zasedbo, s trojkami se je razigral Kyle Weems, ki je bil s 25 točkami najboljši strelec Virtusa - ta tudi po gostovanju v Stožicah ostaja še neporaženo moštvo v tem tekmovanju (108:98).

Marco Belinelli je zadel trojko za podaljšek, v katerem so gostje iz Bologne nato prišli do zmage s 108:98.

Olimpija ima kljub porazu še vedno odprta vrata četrtfinala. Vanj bi se lahko uvrstila celo v sredo, če bi Budućnost presenetljivo izgubila na gostovanju pri francoskem Bourgu, ki pa nima več možnosti za preboj med najboljših osem. Če bodo Črnogorci v Franciji uspešni, bodo morali biti Jaka in soigralci uspešni prihodnji teden v Podgorici, kjer bi lahko sicer izgubili, a z manj kot tremi točkami razlike, saj je slovenski predstavnik prvo tekmo dobil s 74:71.

"Mislim, da smo doigrali dobro tekmo. Skok je na koncu odločil. V podaljšku fizično nismo mogli parirati vročim Italijanom. Čaka nas še ena tekma za napredovanje, ki si ga zaslužimo," je po tekmi povedal Blažič, trener Golemac pa dodal: "Danes bi bila polna dvorana. Lažje nam bi bilo. Pred tekmo sem rekel, da bi rad igral to tekmo, če bi bil igralec. Fantje so dali vse od sebe. Čestitam jim lahko. Glava mora ostati gor, čeprav smo izgubili. Še imamo priložnost, da si zagotovimo napredovanje."

"Mislim, da imamo igralce, ki znajo takšne tekme dobiti. Bili smo že na pragu poraza, vendar smo igrali pametno. Belinelli in Teodosić sta nas vrnila. Pri Olimpiji nas je presenetil Rupnik s klopi. Vrnili smo se. 30 asistenc je podrobnost, ki nas v tem trenutku dela posebne. Želimo igrati ekipno," je bil razumljivo zadovoljen srbski strokovnjak na klopi italijanskega kluba.