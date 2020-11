Vodstvo Lakers načrtuje v novi sezoni več premora za veterana Jamesa

"Če sem zdrav potem to pomeni, da lahko igram. Mislim, da je to edini pravi pristop," je tako navijače že nekajkrat razveselil James, ki bo 36 let napolnil 30. decembra.

V finalu minile sezone je vodil Lakers do zmage nad ekipo Miami Heat Gorana Dragića. Njegova ekipa se je tako z osvojenim 17. naslovom v ligi NBA izenačila na vrhu lestvice najuspešnejših z večnimi tekmeci Boston Celtics.

Zaradi novega koronavirusa pa je bila dolgo prekinjena sezona končana v "mehurčku" v Orlandu šele sredi prejšnjega meseca, nova se bo začela s prvimi treningi ekip v 1. ter tekmami 22. decembra. Igralci tako ne bodo imeli običajnega štirimesečnega premora za počitek in okrevanje po morebitnih poškodbah.

"Zaradi izjemno kratkega premora bomo morali najti način, ki bo najboljši za LeBrona in njegovo zdravje. To bo gotovo tudi najbolje za ekipo in nenazadnje za celotno ligo. Morali bomo pazljivo delati ves čas naslednje sezone in poskrbeti za ravnovesje med počitkom in tekmami ter treningi," je po videokonferenčni novinarski konferenci dejal Pelinka. Več priložnosti naj bi tako dobil Anthony Davis.