Vlatko Čančar igral sedem minut, a ostal brez točk

Denver Nuggets so igrali proti LA Clippers in zmagali z izidom 111:91. Dvaindvajsetletni slovenski košarkar je tokrat na parketu prebil sedem minut, a ostal brez točk, saj je le enkrat vrgel proti košu. Kljub vsemu njegova statistika ni ostala prazna. Pod njegovo ime so se zapisali dva skoka in ena izgubljena žoga. Pred dnevi je Koprčan igral tudi na tekmi proti Portlandu. Na tisti tekmi je dosegel dve točki.

Pripravljalno tekmo so igrali tudi Toronto Raptors, aktualni prvaki lige NBA. Ti so gostovali pri Houston Rockets in izgubili s 111:118.

Foto: Reuters

Dončić na delu spet v soboto

V noči na soboto bo znova na delu Luka Dončić. Dallas Mavericks bodo v domači dvorani gostili Milwaukee Bucks. Dallas je na prvih dveh pripravljalnih tekmah obakrat doživel poraz.