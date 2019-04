Vlada podprla kandidaturo za organizacijo EuroBasketa 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija evropskega prvenstva se sofinancira skladno z letnim programom športa v RS za leto 2021 in na podlagi pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, je sklenila vlada. Obenem je KZS naložila, da v primeru pridobitve organizacije, o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za šport.

Poleg Slovenije se za organizacijo evropskega košarkarskega prvenstva 2021 potegujejo še Češka, Estonija, Gruzija, Italija, Nemčija in Madžarska. Predsednik KZS Matej Erjavec je pred časom pojasnil, da je na na sedež Fiba Europe prišlo sedem kandidatur, a med njimi le ena za finalni del, ostale, tudi slovenska, so za skupinski del.

Dva razloga za kandidaturo

"Glede na to, da bo ta ena zagotovo dobila zaključni del evropskega prvenstva, v igri za preostala tri mesta ostaja šest kandidatov, torej imamo 50 odstotkov možnosti, da bomo izbrani," je dejal Erjavec.

Matej Erjavec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Kandidaturo smo oddali iz dveh razlogov. Prvi je, da reprezentanci, v kateri so večinoma zelo mladi košarkarji, omogočimo dve leti dozorevanja brez pritiska rezultata, saj bi bili kot organizatorji neposredno uvrščeni na prvenstvo, drugi pa je želja oziroma realnost, da pred domačo publiko pripeljemo Luko Dončića. Zavedamo se namreč, da v takšnega sistema kvalifikacij, kot je bil za svetovno prvenstvo, igralci iz lige NBA ne bodo mogli sodelovati," je dodal Erjavec.

Finančna konstrukcija organizacije eurobasketa 2021 oziroma ene od predtekmovalnih skupin je sledeča: pristojbina je 1,8 milijona evrov, ostali fiksni stroški znašajo še 700.000 evrov, skupni proračun pa je 4,5 milijona evrov.

"Državo smo zaprosili za donacijo oziroma neko vrsto kredita, saj si košarkarske zveza ne more privoščiti, da bi sama vnaprej nakazal Fibi Europe teh 2,5 milijona evrov. To je praktično ves letni proračun zveze. Vemo pa iz izkušenj evropskega prvenstva 2013, da se ta vložek povrne po koncu prvenstva, ko pritečejo sredstva od prodaje vstopnic in pokroviteljev," je finančne reči obrazložil Erjavec.