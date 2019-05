Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski ekipi Virtus Bologna in Iberostar Tenerife so finalisti zaključnega turnirja lige prvakov v Antwerpnu. Italijani so v prvem polfinalu premagali nemški Brose Bamberg s 67:50, Španci pa gostitelje turnirja Antwerpen s 70:54.