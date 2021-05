V NBA vse več kazni za navijače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri ekipe severnoameriške košarkarske lige NBA so danes ponoči navijačem izrekle kazni prepovedi obiska tekem zaradi neprimernega obnašanja. Kaznovali so tudi navijača, ki je na zvezdnika Washington Wizards Russella Westbrooka stresel pokovko, medtem ko je poškodovan odhajal v slačilnico.

Philadelphia 76ers, tekmeci Washingtona v prvem krogu končnice na vzhodu, so v izjavi za javnost zapisali, da so navijača kaznovali za nedoločen čas in mu odvzeli sezonsko vstopnico.

Westbrooka so morali varnostniki po incidentu dolgo miriti, klub pa je navijača prepoznal in mu izrekel kazen. Obenem se je javno opravičil Westbrooku, ki sicer z Washingtonom zaostaja z 0:2 v zmagah proti 76ers. "Za takšno obnašanje ni opravičila," so zapisali pri Philadelphii.

Pljunek proti Youngu v New Yorku

Foto: Guliverimage Tudi moštvo New York Knicks je navijača, ki je pljunil v smeri košarkarja Atlanta Hawks Traeja Younga, kaznovalo za nedoločen čas.

"Preiskali smo dogodek in ugotovili, da je navijač, ki sicer ni lastnik sezonske vstopnice, zares pljunil v smeri Traeja Younga. Zaradi tega smo mu prepovedali obisk Madison Square Gardna," so v opravičilu zvezdniku Atlante zapisali kratkohlačniki.

Rasistične opazke v Utahu

Foto: Getty Images Utah Jazz pa so prepovedali obisk tekem trem navijačem, potem ko so z rasističnimi opazkami žalili košarkarja Memphis Grizzlies Jaja Moranta in predvsem njegovo družino med sredino drugo tekmo serije.

"Imamo ničelno toleranco do žaljivega in neprimernega obnašanja. Že med tekmo so posredovali varnostniki, po preiskavi pa smo za nedoločen čas kaznovali tri navijače," so zapisali pri Utahu. Ja Morant, lani najboljši novinec, je odločitev pozdravil na Twitterju.

Vodstvo lige pripravlja nov pravilnik

Vodstvo lige NBA je takoj po incidentih sporočilo, da bo v kratkem pripravilo nov pravilnik glede obnašanja gledalcev. "Prihod navijačev na tribune je prinesel nov val navdušenja ob pričetku končnice, ampak še bolj pomembno je, da igralcem, sodnikom in drugim izkažemo potrebno spoštovanje," je v izjavi za javnost zapisalo vodstvo lige.

