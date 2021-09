V ligi NBA težave za necepljene, v Angliji nagrade za cepljene

"Vsak igralec, ki ne bo zadostil lokalnim predpisom ter ukrepom glede cepljenja, ne bo plačan v primeru izpuščenih tekem," je dejal vodja oddelka za komunikacije lige NBA Mike Bass.

Združenje košarkarjev lige NBA (NBAPA) ni podprlo predloga vodstva lige o obveznem cepljenju, bodo pa morali necepljeni igralci upoštevati strožje protokole obnašanja med sezono najmočnejše košarkarske lige.

Lokalni ukrepi za zdaj vplivajo na tri franšize

Ta pa na drugi strani nima pristojnosti, da bi narekovala lokalnim oblastem, komu lahko prepovedo udejstvovanje na tekmah. Necepljeni igralci domačih klubov bodo morali tako izpustiti polovico tekem rednega dela sezone v New Yorku in San Franciscu. Bodo pa lahko košarkarji gostujočih moštev, ki niso cepljeni, ob upoštevanju obstoječih ukrepov igrali v dvoranah v New Yorku in San Franciscu.

Lokalni ukrepi za zdaj vplivajo na tri franšize, New York Knicks, Brooklyn Nets in Golden State Warriors.

Med tistimi, ki so proti cepljenju, sta košarkar Brooklyna Kyrie Irving in Andrew Wiggins, ki igra za Golden State. Oba bi morala po pogodbi v prihajajoči sezoni zaslužiti 34,9 oz. 31,6 milijona dolarjev.

Po doslej znanih podatkih je cepljenih okoli 90 odstotkov košarkarjev v ligi NBA.