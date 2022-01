V Laško se vrača reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

28-letni Laščan se po dveh letih, ko je igral v Litvi za Pieno Zvaigzdes, na Nizozemskem za Herose Den Bosch in nazadnje na Madžarskem za DEAC, vrača domov v svoj izvorni klub, v katerem je začel profesionalno kariero.

Laščani so potrebovali okrepitev, v državni ligi so zadnji na lestvici, Lapornik pa je novembra lani s našel mesto tudi v slovenski reprezentanci, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prispeval svoj delež premagala izbrani vrsti Hrvaške in Švedske.

