Umazani Italijan z vso silo kresnil Dragića, ta pa je navdušil z odzivom#video

V končnici lige NBA spremljamo bitke, v katerih ni popuščanja. Pravi fizični in emocionalni boj spremljamo tudi v paru z edinim slovenskim predstavnikom med Miami Heat in Philadelphia 76ers. Na tretji tekmi smo videli kar nekaj kratkih stikov med evropskima rivaloma, našim Goranom Dragićem in Italijanom Marcom Belinellijem.

Vroča Philadelphia je, podobno kot na prvi tekmi, v noči na petek Vročico zlomila v zadnji četrtini in na koncu zmagala z 128:108 in povedla z 2:1 v zmagah. Dragić, prvi strelec ekipe, in soigralci bodo novo izenačenje lovili že v soboto zvečer, tekma bo na sporedu že ob 20.30 po našem času.

Dragić vs. Belinelli

Kako vroče in napeto je, in bo še, v tem paru, govorijo tudi nič kaj prijateljski dvoboji med slovenskim in italijanskim zvezdnikom. Njunih kratkih stikov na tretji tekmi ni manjkalo, še posebej pa bode v oči umazanija Italijana, ko je z grdim udarcem poskušal ustaviti hiter prodor najboljšega slovenskega košarkarja.

Nešportna poteza Italijana in Dragićev odziv:

Goran Dragic gets the layup to fall and lets out a big yell for Belinelli #HeatCulture pic.twitter.com/7VCx5PTzvE — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) April 20, 2018 Dragic And-1 and FLEXING ON Belinelli pic.twitter.com/mucTcB1Gby — gifdsports (@gifdsports) April 20, 2018

Belinelli je močno udaril po Dragićevih rokah, ta pa je kljub temu s pomočjo surove moči zadel in se z napetimi mišicami obrnil proti Italijanu. Čeprav poteza ni navdušila košarkarja Philadephie, je vse skupaj ostalo le pri nekaj besedah in grdih pogledih.

Italijan je na tretji tekmi Dragića kresnil tudi po nosu:

Dvoboj med Vročico in 76ers še nikakor ni odločen. Jasno je, da bo do konca te serije še kako vroče in zagotovo se bo na relaciji Dragić-Belinelli še iskrilo. Kako tudi ne, nihče noče sezone končati že v prvem krogu izločilnih bojev.