Turški NBA-jevec obtožen terorizma

Košarkar Enes Kanter, sicer nekdanji član moštva Oklahome City Thunder, je že lani na Twitterju prejel številne grožnje s smrtjo, ker je večkrat jasno izrazil nezadovoljstvo s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Zdaj ga je turško tožilstvo obtožilo sodelovanja z izgnanim muslimanskim klerikom Fethullahom Gülenom.

Recep Tayyip Erdogan zahteva izročitev NBA-centra. Foto: Reuters Gülen je bil nekoč Erdoganov tesni sodelavec, od leta 1999 pa živi v ZDA in zanika vpletenost v spodleteli državni udar leta 2016, za katerega ga je obtožil turški predsednik. Turška oblast že dlje časa od ZDA zahteva izročitev muslimanskega klerika, zdaj se je na tej listi znašel še 26-letni košarkar.

Kanter naj bi po besedah turškega tožilstva Gülenovo skupino finančno podpiral. Erdogan Gülena in njegove podpornike ves čas označuje za teroristično skupino, kar pa vsi podporniki muslimanskega klerika strogo zanikajo.

Kot še poroča turški časnik Sabah, zdaj turški tožilci zahtevajo pomoč Interpola in od njih zahtevajo izdajo rdečega opozorila oziroma lociranje osumljenca kaznivega dejanja in njegovo aretacijo. Interpol rdeče opozorilo izda le v primeru, da so prepričani, da je posameznik storil kaznivo dejanje, ki je nedovoljeno tudi v ZDA. Podobno zahtevo je Turčija izdala že novembra, ko je zahtevala predajo več kot 80 ljudi, ki naj bi bili povezani z Gülenom.

Kanter zanika vpletenost, zaradi Erdogana ni odpotoval v London

Kanter se je medtem že odzval na obtožbe turškega tožilstva in zanikal vsakršno vpletenost v kakršnokoli kriminalno dejanje. "Turško tožilstvo ne more predložiti niti enega samega dokaza o mojih kriminalnih dejanjih," je na Twitterju obelodanil 211 centimetrov visoki center. "V ZDA nisem prejel še nobene kazni, še listka za napačno parkiranje ne. Vedno sem spoštoval zakone te države. Edina stvar, ki jo teroriziram, je košarkarski obroč," se je še nekoliko pošalil Kanter.

Kanter, ki je med drugim igral tudi v dresu Utah, zaradi strahu pred trenutnim turškim predsednikom in njegovimi sodelavci na začetku meseca ni želel odpotovati v London na tekmo z Washingtonom. "Erdogan ima v Londonu veliko vohunov. Mislim, da bi me tam z lahkoto pokončal," je svojo odločitev pokomentiral turški košarkar.

Leta 2017 so Kanterju celo odvzeli državljanstvo in je eden tistih redkih na svetu, ki trenutno državljanstva sploh nimajo. "Žalostno je, da vse to vpliva na mojo kariero in šport, saj si sam želim le pomagati ekipi do zmage," pravi košarkar, ki je bil rojen v Švici.

Medtem ko je njegova ekipa odpotovala v Anglijo, se je Kanter sestal z ameriškim kongresom in pojasnil svojo težko odločitev, zakaj ne pomaga svoji ekipi. "Moja odločitev, da ne odpotujem v London, je bila s tekmovalnega vidika izjemno težka, a veliko lažja s strani varnosti. Hkrati je moja odločitev pripomogla k temu, da ljudje vidijo, kakšen diktator je Erdogan. Predsednik bo razklal Turčijo, mnogi so izgubili življenje, na tisoče ljudi je po krivem za rešetkami, še več življenj je bilo uničenih. To ni igra," je bil jasen košarkar, ki za zdaj ostaja v ZDA.