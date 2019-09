Košarkarska tržnica: Rupnik, Ilievski, Delaney ...

Barcelona z novim odmevnim prišlekom

Potem ko so Barcelono poleti okrepili Cory Higgins, Brandon Davies, Alex Abrines in Nikola Mirotić, je zdaj trener katalonskega velikana Svetislav Pešić v igralsko sestavljanko dodal še zadnji delček. Pod evropske koše se namreč v dresu Barcelone vrača 191 cm visoki branilec Malcolm Delaney. 30-letni Američan se je v zadnji sezoni mudil na Kitajskem (Guangdong Southern Tigers), evropsko košarko pa je spoznaval kot član Lokomotive Kuban, Bayerna iz Münchna, Budivelnyka in Chalona. Dve sezoni je preživel tudi v ligi NBA, kjer je igral za Atlanto.

Galatasaray še ni zaprl vrat

Turški prvoligaš Galatasaray je naznanil dva nova košarkarja. Iz Monaka se v Turčijo seli 185 cm visoki ameriški branilec Lazeric Jones. V mogočni carigrajski dvorani Sinan Erdem pa se mu bo po spodletelem poskusu preboja v ligo NBA pridružil še rojak Ben Moore. Galatasaray ga je angažiral po tem, ko je poškodbo kolena staknil hrvaški reprezentant Marko Arapović.

Vlado Ilievski bo rokave zavihal v Iliriji, a ne pod koši. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ilievski v novi vlogi

Po izpadu v 2. SKL in slovesu Saše Dončića so novo poglavje začeli pisati pri ljubljanski Iliriji. Vodenje šišenskega kluba kot predsednik prevzema dolgoletni makedonski reprezentant in igralec številnih uglednih klubov Vlado Ilievski. Skupščina kluba mu je že namenila zaupnico, o podrobnih načrtih pa makedonski Ljubljančan še ne želi javno govoriti.

Foto: Žiga Zupan/Sportida Luka Rupnik: nova sezona, nova država

Po treh letih v Španiji se slovenski reprezentant Luka Rupnik seli v Belgijo. Potem ko je slekel dres Fuenlabrade, bo v novi sezoni igral v dresu belgijskega pokalnega prvaka in tretje ekipe tamkajšnjega prvenstva Telenet Giants Antwerp. 26-letni branilec, ki je poleti treniral tudi v družbi dobrega prijatelja in reprezentančnega soigralca Luke Dončića, je bil sicer tudi na radarju Cedevite Olimpije, a do vrnitve v Ljubljano naposled ni prišlo.

Rebić iz Bara v Sibirijo

Srbski visoki branilec Nikola Rebić, ki je v ligi ABA igral za FMP, Crveno zvezdo, Mego in nazadnje za Mornar iz Bara, bo kariero nadaljeval v Sibiriji. Kot novega igralca ga je naznanil ruski prvoligaš in član lige VTB Enisey iz Krasnojarska, kjer kot trener službuje hrvaški strokovnjak Dražen Anzulović. Za Rebića bo to po sezoni v Bilbau druga tuja preizkušnja.

Salah Mejri bo kariero nadaljeval na Kitajskem. Foto: Getty Images

Azijska avantura nekdanjega Dončićevega soigralca

Klub iz kitajske CBA lige Liaoning Flying Leopards je v svoje vrste vsaj za en mesec pripeljal odmevno tunizijsko okrepitev z izkušnjami iz lige NBA. Kitajski izziv je namreč sprejel 33-letni in kar 218 centimetrov visoki center Salah Mejri, ki si je v kar dveh klubih delil slačilnico z Luko Dončićem. Spoznala sta se pri madridskem Realu, vnovič pa nato srečala v Dallasu. Mejri je sicer igral še za Antwerp, Obradoiro in v domači Tuniziji za Etoile du Sahel.

Jakob Čebašek se seli na Štajersko. Foto: Vid Ponikvar Čebašek pod Dončićevo taktirko

Občasni slovenski reprezentant Jakob Čebašek nove sezone vendarle ne bo začel v Primorski, s katero je lani ob skromni minutaži postal državni prvak in zmagovalec druge lige ABA. Nekdanji MVP slovenskega košarkarskega prvenstva, ki je srečo preizkusil tudi v tujini, bo namreč kariero nadaljeval v Šentjurju. Ljubljančan je z nekdanjimi državnimi prvaki že podpisal pogodbo, trener Saša Dončić pa je s tem dobil novo okrepitev.

Singleton iz Barcelone v Carigrad

Ameriški krilni košarkar Chris Singelton je nova velika okrepitev Anadolu Efesa. 29-letni in 206 cm visoki košarkar prihaja iz Barcelone, pred tem pa je med drugim igral tudi za Panathinaikos, Lokomotivo Kuban in v ligi NBA za Washington. S turškim evroligašemk je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Igralski seznam Anadolu Efesa pa zdaj vključuje kar 17 igralcev.

Amerikalı forvet Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık! #Welcome @C_SING31! 💪🏻 #BenimYerimBurası



Günler hızla geçiyor, yeni sezon yaklaşıyor. Kombinesini almayan pişman oluyor!

👉🏻 https://t.co/AukU7JHPuB pic.twitter.com/bNgoxV8Uwu — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 10 September 2019

Marić ostaja v Zadru

Potem ko so v svoje vrste pripeljali kar osem novincev, so pri Zadru naznanili podpis nove pogodbe s Petrom Marićem, ki je dres dalmatinskega kluba nosil že v pretekli sezoni. Izkušeni branilec sicer prihaja iz Zadra, a je za istoimensko ekipo prvič zaigral šele lani. Pred tem so bili njegovi delodajalci Puntamika, Zabok, Kvartner in Cibona. Ob Mariću naj bi dres Zadra še naprej nosili tudi Luka Žorić, Vladimir Dašić, Domagoj Vuković, Roko Erslan in Jure Planinić.

DeMarcus Nelson bo igral v evroligi. Foto: Sportida

Znanec iz lige ABA v Münchnu

Ameriškega branilca DeMarcusa Nelsona se številni košarkarski navdušenci spominjajo kot člana Crvene zvezde. V ligi ABA je igral tudi za Zagreb. V zadnjih sezonah je igral za ugledne klube, kot so Monaco, Unicaja in Asvel, zdaj pa bo kariero nadaljeval v Bayernu iz Münchna, kamor ga je zvabil Dejan Radonjić. Ameriški veteran je z Bavarci podpisal enoletno pogodbo.

Lampropoulos je okrepil Panionios

Grški krilni center Fotios Lampropoulos vstopa v 36. leto, v svoji karieri pa je zamenjal že 19 klubov. V pretekli sezoni je bil član Estudiantesa. Zdaj se vrača v domovino. Podpisal je pogodbo s Panioniosom, kjer bo njegov trener Giannis Livanos.