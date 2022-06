Tretja tekma finala lige ABA še naprej dviguje veliko prahu. Kmalu po koncu tekme so se oglasili tudi iz vrst Crvene zvezde, kjer so napovedali, da ne nameravajo več molčati. Ob tem so po koncu tretje tekme podali tudi uradno pritožbo nad dogajanjem na tekmi, ob tem pa so tako v sredo kot danes poslali dve ostri sporočili za javnost, v katerih so svojo jezo stresli tudi nad delom slovenskih sodnikov. Vodstvo lige je danes vsaj začasno že sankcioniralo Partizan, ta za četrto tekmo ne sme prodajati vstopnic za določene predele v dvorani.

Izgredi in težave zaradi navijačev na tekmah Crvene zvezde in Partizana niso nič novega. A nov neslavni mejnik je padel na tretji tekmi finala lige ABA, ki je bila zaradi izgredov navijačev v dvorani Aleksandra Nikolića prekinjena kar za 40 minut. Na igrišče je letelo nešteto predmetov, ob tem so jih skupili tudi sodniki z Matejem Boltauzerjem na čelu, da so protestno, zaradi nevarnosti zapustili dvorano.

Na koncu so se zmage po daljši prekinitvi veselili košarkarji Partizana, ki tako ostajajo v igri za lovoriko. A bolj kot košarka je bilo po koncu srečanja v ospredju vse drugo. Partizan je bil zaradi incidenta na tretji tekmi finalne serije kaznovan z začasno prepovedjo prodaje in razdeljevanja vstopnic za nekatere dele dvorane za naslednjo tekmo. Disciplinska komisija lige je tako že sprožila nekaj ukrepov, ta sklep pa je začasen in bo veljal do končne odločitve v tem postopku.

Svoje so z dvema sporočiloma za javnost dodali tudi pri Crveni zvezdi. "Crvena zvezda po vsem kaosu, ki smo mu bili priča na tretji tekmi finala, ne bo in tudi po dolžnosti ne bo več molčala!" so svoj zapis začeli pri Zvezdi.

Dogajanje pred tekmo:

Basketbol Sırp Ligi | Kızılyıldız, Partizan deplasmanındapic.twitter.com/uhVxGQppsS — Arka Beşli (@ArkaBesliForum) June 1, 2022

"Ne bomo molčali zaradi svojih športnih ambicij, dela, ki smo ga vložili v to sezono kljub temu, da smo vložili veliko manj denarja od svojega tekmeca v finalu, in ne nazadnje zaradi številnih navijačev našega kluba in košarkarske javnosti, ki je primorana, da gleda neprijetne prizore, topovske strele, kaos, žaljenje igralcev, trenerja in strokovnega štaba, in vse naše delegacije, ki je bila vso tekmo izpostavljena nevarnosti, ki so jo z metanjem mobilnih telefonov, steklenic, vžigalnikov povzročili navijači nasprotne ekipe. Ob tem jo je skupil še sodnik ob izhodu iz dvorane," so zapisali.

V dvorani kar 1.500 navijačev preveč?

Kot so še pojasnili v vrstah Crvene zvezde, naj bi se vse to dogajalo v razmerah, v katerih je bila dvorana absolutno prenatrpana, saj je bilo v njej skoraj 1.500 ljudi več. "To je povzročilo, da je bilo v dvorani še bolj vroče, teren je bil zaradi vlage v dvorani spolzek in razmere skoraj nemogoče za igranje normalne košarkarske tekme. Ob vsem naštetem je bila tekma pospremljena še z neprimernimi komentarji v neposrednem prenosu tekme, po katerem se lahko vprašamo, ali smo gledali isto tekmo in dogodke," so bili jasni pri Zvezdi.

Dvorano so pred koncem na nekaterih delih izpraznili:

Refs left the floor in Belgrade due to projectiles with 00:57 to play in Game 3 of the @ABA_League finals.



Partizan up 68-65, gym being evacuatedpic.twitter.com/weKeWcz0by — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 1, 2022

🇷🇸 Partizan vs Crvena Zvezda 01/06/2022



Even police don't like referee 🙂pic.twitter.com/0fGG0gHJo4 — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 1, 2022

"Crvena zvezda zato zahteva, da nam po tretji tekmi javno povedo, ali moramo dati naslov in lovoriko najbolj trofejnemu trenerju in ob tem pretrpimo, česar normalen človek vsekakor ne bi. Kaos se je za nas na tretji tekmi začel že veliko pred začetkom, o tem bomo javnost obvestili v posebnem dokumentu," so še sporočili iz vrst aktualnih regionalnih prvakov.

Tudi Zvezda z maslom na glavi

A tudi Zvezdo je zaradi nešportnega vedenja navijačev že doletela kazen, in to na obeh prvih tekmah, ko je bila v vlogi domačina. Zaradi slabe organizacije finalnih tekem je vodstvo lige ABA Crveno zvezdo kaznovalo z visoko denarno kaznijo, 27.500 evri za prvo tekmo ter 35 tisoč evri za drugo, in delnim zaprtjem tribun na naslednjih treh tekmah.

"Po drugi tekmi, v kateri smo bili izpostavljeni velikemu pritisku in obsojanju javnosti, nam preostane le še to, da upamo, da bomo po četrti tekmi vsi živi prišli s parketa. Obstaja še nekaj pomembnejših reči od športa. A za KK Partizan očitno ne. Od tega trenutka bodo za vse, kar se bo dogajalo v prihodnosti te finalne serije, od četrte tekme odgovarjali vodstvo regionalne lige in organizator tekme, torej Partizan," so bili jasni pri Zvezdi.

Pri Crveni zvezdi so v sredo in danes vse topove usmerili proti Partizanu in vodstvu lige ABA. Foto: Marko Metlaš/Sportida

"Naj spomnimo, da so nam vsi rekli, da moramo biti mi ljudje, ne hinavci, ki govorijo eno, delajo pa drugo. Dovolj nam je iger, v katerih pobudniki igrajo žrtve. To smo lahko videli na sredni tekmi pa tudi na novinarski konferenci po tekmi. To je bilo vse drugo kot tekma. Zato bo vsak od naštetih moral prevzeti svoj del odgovornosti," so še jezno sporočili iz Zvezde. V taboru Crvene zvezde so takoj po koncu tretje tekme vložili tudi uradno pritožbo. "Bomo videli, kaj bo, saj je glavni sodnik Matej Boltauzer dejal, da ne razume cirilice. Verjamemo, da jo delegat tekme pozna in mu jo bo lahko prevedel," so bili še cinični.

Zvezda danes še nad slovenske sodnike

Iz vrst Zvezde je danes sledil še en dopis, v katerem so znova izlili ves gnev nad dogajanjem. "Pozablja se tudi, da smo v času pokala Radivoja Korača v Nišu predstavnikom Partizana poslali odprto povabilo, da skupaj sedemo za mizo in začnemo reševati nakopičene težave, ki niso od včeraj in jih v enem letu nihče ne more odpraviti. Nismo prejeli pozitivnega odgovora, temveč neumno razlago in nekoliko nesramen odgovor športnega direktorja KK Partizan," so med drugim zapisali pri Zvezdi.

"Ne glede na vse želimo seznaniti javnost, kaj se dogaja 'za zaveso', začenši s provokacijami v drugi igri direktorja Zorana Savića in nekaterih ljudi, ki so bili v delegaciji tega kluba in nimajo funkcije v KK Partizan, nekaterih igralcev, na poskuse vplivanja na to, kdo bo, kdaj (in kako) sodil v finalnih tekmah? Tokrat je pritisk, ki so mu bili izpostavljeni vodstvo Lige ABA in sodniki, nevzdržen, nanj pa so nas opozorili dobronamerni ljudje že pred začetkom finalne serije."

Matej Boltauzer se je med tekmo znašel v nemilosti navijačev Partizana, po tekmi je svoj gnev nad njegovim delom stresla še Crvena zvezda. Foto: Partizan NIS/Dragana Stjepanovic

"Zakaj je bilo ključnega pomena, da sta slovenski sodnik Matej Boltauzer, ki je v tej in prejšnjih sezonah večkrat oškodoval našo ekipo (sodnik na tekmah Crvene zvezde na derbiju rednega dela in v Novem mestu), ter Milan Nedović, ki je našo ekipo oškodoval na drugi tekmi polfinala v Ljubljani, za vsako ceno sodila v tretji tekmi finala? Zakaj je sodnik Milivoje Jovčić odstopil od sojenja v finalni seriji in na četrti tekmi, na kateri bo, presenetljivo, znova sodil slovenski sodniški tandem Damir Javor in Sašo Petek," se sprašujejo pri Zvezdi.

Najavili smo da nećemo, i nemamo pravo više da ćutimo jer vidimo i znamo šta se sprema!#kkczhttps://t.co/fWILbgROLp — KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) June 2, 2022

"KK Crvena zvezda zdaj javno postavlja vprašanje, kdo je med odmorom po odmoru vstopil v sodniško slačilnico in pritiskal, da se tekma nadaljuje, čeprav ta dotična oseba tja sploh nima pravice vstopa? In zakaj je sodnik Matej Boltauzer (ki ni razumel cirilice in naše pripombe, ki smo jih kot klub podali v zapisnik po tekmi, da ne razume jezika države, v kateri se igra finale) sredi kaosa, v očitno 'vnetljivem' vzdušju v sodniški slačilnici prižgal cigaro, nato pa se odločil za nadaljevanje tekme? Ali to pomeni, da lahko nekateri sodniki delajo, kar hočejo, kadar in kakor hočejo, in kdo jim to dovoli? Ponavljamo, za vse, kar se bo zgodilo v nadaljevanju te serije, bo odgovornost izključno v rokah vodstva lige ABA in KK Partizan NIS!" so še zapisali pri Zvezdi.

Serija se bo sicer nadaljevala v petek, ko bo imel prednost domačega parketa znova Partizan.

