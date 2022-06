Zaokrožil posnetek, na katerem se vidi, kdo je udaril slovenskega sodnika

Finalna serija lige ABA med Crveno zvezdo in Partizanom je žal prevečkrat v središču pozornosti zaradi izgredov navijačev, ki mečejo slabo luč na regionalno tekmovanje. Na tretji tekmi so sodniki celo zapustili dvorano, dvoboj pa je bil za dalj časa prekinjen. Ob odhodu s parketa je udarec prejel celo slovenski sodnik Matej Boltauzer. Pri varovanju ga je po nesreči zadela roka policista.

Sramotno dogajanje na tribunah dvorane Aleksandra Nikolića med Crveno zvezdo in Partizanom je slaba reklama za ligo ABA. Vodstvo bo moralo sprejeti odločnejše korake, če bo želelo zaustaviti tovrstne dogodke, ki so na tapeti na finalnem derbiju med beograjskima kluboma. Če bi se v evropskih tekmovanjih zgodilo, da bi na parket in v glavne akterje leteli različni predmeti, bi bile kazni enormne in vpleteni klubi bi imeli resne težave.

V seriji med Crveno zvezdo in Partizanom se to dogaja ne glede na to, kateri klub je gostitelj. Na tretji tekmi je imel to vlogo Partizan, zato so bili na tribuni njegovi navijači.

Vse skupaj je doseglo vrhunec slabo minuto pred koncem, ko so sodnika Uroša Nikolića zadeli s predmetom. Sodniška trojka je nato zapisnikarski mizi sporočila, da bo zapustila dvorano. Ob odhodu v garderobe je udarec prejel še slovenski sodnik Matej Boltauzer. Sprva ni bilo povsem jasno, ali ga je udaril navijač. Zdaj je zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, da ga je po nesreči oplazila roka policista, ki je ščitil sodnike pred vročekrvnimi navijači.

Del predmetov, ki so prileteli na parket

Organizator je nato kritičen del tribune izpraznil in po 40 minutah se je dvoboj nadaljeval, Partizan pa je z zmago s 70:67 podaljšal serijo, v kateri zdaj Crvena zvezda vodi z 2:1.

Po dvoboju se je legendarni trener Željko Obradović, sicer trener Partizana, dotaknil neljubih dogodkov v dvorani Aleksandra Nikolića: "Že od prvega dne sem pozival k temu, da se strasti umirijo. Da se igra košarka. To sem tudi ta večer rekel navijačem. To je resna liga. Da bi bila, morajo to spoštovati vsi akterji. Regularnost je zelo pomembna. Sodniki so se odločili izprazniti del tribune. Zakaj tega niso naredili že na prejšnji tekmi? Če so imeli zdaj tak kriterij, zakaj ga niso imeli že prej? Pozivam vse navijače Partizana, naj se nikdar več ne zgodijo takšni dogodki. Nasprotniku morajo omogočiti, da igra tekmo. Slika je šla v svet. Kaj si bodo ljudje mislili o nas? Tudi na prejšnji tekmi so padali plastenke, predmeti. Tisto je bila sramota in to je sramota."