Treslo se bo še v LA-ju: Luka Dončić na obisku pri kralju Jamesu

Dallas Mavericks in njihovo najnevarnejše orožje Luka Dončić so v noči na soboto opustošili San Francisco in tamkajšnje Golden State Warriors, 24 ur kasneje se bodo spravili še na Los Angeles in njihove Lakers. A moštvo LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa za Teksačane zagotovo ne bo tako lahek zalogaj, kot so bili Bojevniki, ki še vedno igrajo brez svojih največjih zvezdnikov.

Luka Dončić in druščina iz Dallasa želijo z mini turneje po zahodni obali ZDA prinesti popoln izkupiček, zmagi v San Franciscu želijo dodati še veliko prestižnejšo v Los Angelesu. Z LeBronom Jamesom in Jezerniki so se Dončićevi v tej sezoni pomerili že dvakrat, izd v zmagah pa je neodločenih 1:1. Tudi to bo bržčas motivacija za Teličke, da proti najboljši ekipi zahodne konference zaigrajo kar se da zavzeto.

Luka Dončić je po zmagi nad GSW tvitnil: Lepa zmaga, še ena pa jutri:

Great road win!! one more tomorrow!💪💪 #mffl — Luka Doncic (@luka7doncic) December 29, 2019

Prvi obračun LA-ja in Dallasa v tej sezoni se je odvil 2. novembra v Teksasu, v podaljšku pa so s 119:110 slavili gostje iz Kalifornije, na drugi tekmi, 1. decembra v mestu angelov pa so Dončić in njegovi gostiteljem vrnili z zmago s 114:100. Na obeh dozdajšnjih tekmah sezone so zablesteli trije največji zvezdniki, LeBron James, Anthony Davis in seveda naš Luka Dončić.

Zvezdniška trojica izstopa

Na prvi tekmi v Dallasu je bil najboljši strelec kralj James z 39 točkami, 16 asistencami in 12 skoki, tudi Luka Dončić je navdušil s trojnim dvojčkom, 31 točk, 15 asistenc in 13 skokov, zmagi LA-ja pa je najbrž odločilno prispeval še Davis z 31 točkami in osmimi skoki. Na "povratni" tekmi je bila slika podobna, Dončić je bil s 27 točkami, 19 asistencami in devetimi skoki prvi mož tekme, tudi Davis je na drugi strani dosegel 27 točk in jim dodal 10 skokov, James pa se je ustavil pri 25 točkah, devetih skokih in osmih asistencah. Kako pa bo tokrat?

Bo takole "plesal" tudi v LA-ju?

Dancin’ in San Fran 🕺 pic.twitter.com/j2I68NvHMJ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 29, 2019

Na sporedu so še štiri tekme, Memphis Grizzlies pričakujejo Charlotte Hornets. New Orleans Pelicans Houston Rockets, Denver Huggets – na svojo priložnost na klopi čaka mladi slovenski up Vlatko Čančar – Sacramento Kings, prvaki Toronto Raptors pa Oklahoma City Thunder.

