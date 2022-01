Težko bi bilo kaj drugače

Energija in zbranost sta ključna dejavnika, ki sta manjkala v vrstah Cedevite Olimpije proti Bourgu na sredini tekmi EuroCupa. In ko tega primanjkuje, se začne hišica iz kart hitro podirati, zato je bil poraz proti francoskemu predstavniku neizbežen. Ni še tragičen, bodo pa morali v vrstah slovenskega predstavnika narediti preskok, če ne bodo želeli zaključiti evropskega popotovanja po skupinskem delu.

Če izgubiš 20 žog na tekmi, je jasno, da težko prideš do zmage. Cedevita Olimpija je celo tretja najslabša v EuroCupu v tem segmentu – v povprečju njeni košarkarji izgubljajo 16 žog na tekmo. Vse to je lahko povezano z zbranostjo v napadu ali z agresivno igro tekmeca v obrambi. Prav tako lahko najdemo vzporednice z energijo. Ta pri košarkarjih Cedevite Olimpije ni bila na pravi ravni. Morda je vplivalo to, da so bili preveč iztrošeni po ponedeljkovi tekmi lige ABA proti Crveni zvezdi, vendar je bil ne glede na vse oteževalne okoliščine imperativ zmage, ki bi prinesla bolj realne možnosti napredovanja v drugi del EuroCupa, v katerega se uvrsti najboljših osem ekip iz skupine desetih klubov, vendarle dovolj velik.

Cedevita Olimpija je trenutno na devetem mestu izven tega dosega, zato bodo morali Ljubljančani v preostalih osmih krogih narediti preskok, če ne bodo želeli zaključiti evropskega popotovanja po skupinskem delu. Predvsem bodo morali premagovati sebi enake tekmece, kar je ključno, če bo slučajno prišlo do kroga ekip z enakim številom zmag. Tako imajo skalpa vodilnih moštev Gran Canarie in Valencie, tretja zmaga pa je bila prav proti Bourgu na domačih tleh.

Vsega šest strelcev, le 11 asistenc

Na gostovanju pri slednjem so v prvi četrtini še držali stik, nato pa v drugi povsem padli. Zmogli so vsega pet točk, prejeli so jih 17. Ko enkrat zaostajaš za 14 točk, kot je bilo v tretji četrtini pri 31:45, ni lahko zrežirati velikega preobrata. Sicer so se izbranci Jurice Golemca nekajkrat približali in ujeli stik, vendar so ob tem porabili preveč energije. Na koncu se je Bourg spet odlepil na varno razdaljo in brez težav pripeljal tekmo do konca.

Yogi Ferrell je bil s 24 točkami najbolj razpoložen. Foto: Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Ko pogledamo zaključno statistiko, najdemo še dva razloga, zakaj Olimpija ni prišla do zmage. Vsega šest košarkarjev se je vpisalo med strelce, na parket pa jih je stopilo deset. In vsega 11 asistenc je imelo ljubljansko moštvo, pri katerem je bila na trenutke opazna tudi preveč individualna igra.

"Zaslužena zmaga Bourga. Očitno je bilo, da na tekmo nismo prišli s pravo energijo in da se nismo dobro regenerirali po ponedeljkovi tekmi. Energija je bila v prvem polčasu katastrofalna, naredili smo le šest osebnih napak. Spet smo se pobrali v tretji četrtini, a to ni dovolj, da premagaš moštvo, kot je JL Bourg. Imeli smo 20 izgubljenih žog, kar dokazuje, da nivo zbranosti ni bil pravi, kar je tudi razumljivo. Ko ni prave energije, niti zbranosti ni," je po tekmi govoril Golemac, medtem ko je Yogi Ferrell, ki je bil s 24 točkami najboljši posameznik, dejal: "Ob začetku tekme smo igrali enakopravno z njimi, a ko se je bližal konec polčasa, so nam pobegnili. Nismo zadevali, nismo igrali dobre obrambe. Nato nam je za povratek v tekmo zmanjkalo časa. V drugem polčasu smo v obrambi odigrali bolje, a za razplet tekme je bil ključen prvi polčas."