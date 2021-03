Stožice bi eksplodirale

Virtus, na klopi katerega sedi Aleksandar Đorđević in ima med drugim v svoji zasedbi tudi Marca Belinellija in Miloša Teodosića, je poleg Unicsa, kjer igra tudi Jordan Morgan, edina ekipa z že zagotovljenim mestom med osmerico EuroCupa. Toda zvezdniška zasedba obujenega velikana iz Bologne v Ljubljano vendarle prihaja po novo zmago. Po petnajsto zaporedno v EuroCupu, s katero bi si krog pred koncem zagotovila tudi prvo mesto v skupini G. Na drugi strani pri Cedeviti Olimpiji vedo, da do četrtfinala vodijo tudi druge poti (tekmec za drugo mesto je Budućnost, ki zaostaja dve zmagi), a vendarle ne skrivajo, da želijo ugibanja končati na najslajši način – z zmago proti prvemu favoritu tekmovanja.

''Lepo je zmagovati. A moramo biti realni in si priznati, da na zadnjih dveh tekmah nismo dobro igrali. Nismo še niti blizu temu, kar želimo biti. Še več, slabši smo kot pred reprezentančnim premorom,'' trkanje po prsih po nizu devetih zmag, ki se vleče vse od 13. januarja, in poraza v Bologni preprečuje vselej nezadovoljni in k popolnosti stremeči trener Jurica Golemac, ter dodaja: ''Virtus je favorit. A verjamem, da proti takšnemu tekmecu igralci ne potrebujejo dodatne stimulacije. Fantje so motivirani. Za zmago moramo biti boljši v skoku in obrambi.''

Virtus je svojo premoč letos že pokazal tudi proti Olimpiji. Foto: KK Cedevita Olimpija Pred natančno 20 leti je bil Golemac v družbi Sanija Bečirovića in Bena Udriha del ene od številnih ljubljanskih evroligaških bitk z Virtusom, za katerega so tedaj igrali tudi Emanuel Ginobili, Marko Jarić in Matjaž Smodiš. Ob pripravi na torkov obračun tekmecev, ki sta doživela svojevrstno katarzo in sta v vnovičnem vzponu, pa opozarja predvsem na disciplino in fizično moč. ''Jasno je, da moramo biti najbolj pozorni na njihove najbolj nevarne igralce. A tudi v Bologni smo dali najboljše obrambne igralce na Belinellija, pa ste videli, kako se je končalo. Če imata on in Teodosić svoj večer, ju je težko zaustaviti. Olimpija bo težko tista, ki bo naredila revolucijo in ju povsem onemogočila. Predvsem pa ima Virtus širino. Ne gre le za dva igralca, ki bi bila nevarna,'' razmišlja strateg ljubljanskega moštva, v katerem tokrat ne bo Ivana Marinkovića.

Golemčeve besede o motiviranosti je potrdil tudi Edo Murić, ki se zaveda, da je četrtfinale po eni strani na dosegu roke, po drugi pa se ob dveh porazih (proti Budućnosti z več kot tremi točkami) lahko tudi hitro izmuzne. Prav zato bi rad s svojimi soigralci piko na i daleč najbolj uspešni klubski sezoni v zadnjem desetletju postavil s torkovo zmago in vstopnico za top osem. Obžaluje le, da bodo kakšnega od njegovih košev pospremili le vzkliki soigralcev z rezervne klopi in glasovi gostov v VIP-ložah. ''Žal nam je, da ne bo navijačev. Stožice bi v tem trenutku že eksplodirale. Tudi nam bi bilo lažje. Vseeno bomo igrali z mislijo na navijače in preboj med osmerico,'' pravi eden od številnih reprezentantov v dresu Cedevite Olimpije.

Foto: Sportida

Murić po drugi strani ne skriva, da lahko ekipa, kakršna je Virtus, hitro kaznuje igralske nedoslednosti, ki so bile na zadnjih tekmah ''spregledane'', zato poudarja, da do zmage vodi le najboljša tekma v sezoni 2020/21. ''Ne spominjam se ekipe, ki bi tako dobro igrala čez celotno sezono. Vseeno v tekmo vstopamo brez strahu, čeprav vemo, da je absolutni favorit za zmago Virtus. Želimo jim biti trn v peti, želimo jih presenetiti. A za to bomo morali odigrati precej bolje kot na predhodnih tekmah,'' dodaja Edo Murić.