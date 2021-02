Olimpija iz novega tisočletja

H košarkarjem Cedevite Olimpije v goste drug za drugim prihajata FMP in Virtus, ob pripravi na pomembni tekmi v ligi ABA in EuroCupu pa v Stožicah še vedno odmeva zmaga nad Šenčurjem v prvem krogu lige za prvaka, saj so jo – prvič v zgodovini - vknjižili igralci, rojeni izključno v novem tisočletju.

Osem krogov pred koncem rednega dela lige ABA Cedevita Olimpija z le tremi porazi (toliko jih imata tudi Budućnost in Igokea, manj, dva, le Crvena zvezda) ostaja v boju za želeni polfinale, ob tem pa je jasno, da ima lahko vsake tekma prizvok odločilne. Tudi sobotna v Stožicah, kamor prihaja FMP. ''Beograjčanom se želimo oddolžiti za decembrski poraz. Gre za odlično moštvo, ki je pred kratkim zamenjalo glavnega trenerja. Veliko informacij o njihovi igri tako nimamo, a zagotovo bodo kar nekaj stvari spremenili v svojem sistemu igre. Pozorni moramo biti nase in v tekmo vstopiti z več energije kot nazadnje v Novem mestu,'' razmišlja trener Jurica Golemac, ki je ta teden podaljšal pogodbo s klubom, obenem pa mu pogled že uhaja tudi proti torku, ko bo v Stožicah v evropskem pokalu gostoval zvezdniški Virtus iz Bologne.

Dan Duščak se je lani v Ljubljano vrnil po kaljenju pri madridskem Realu Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

Prav zaradi odprtosti več front so se Ljubljančani odločili, da bodo ob vstopu v državno prvenstvo varčevali z močmi. A tega niso storili tako, da bi oddih namenili delu ekipe, temveč je v četrtek, ko je v Stožicah gostoval Šenčur, v civilnih oblekah ostala skoraj celotna prva ekipe. Še celo trener Golemac se je namestil na tribuno, tako da je tekmo vodil njegov pomočnik Teo Čizmić. Izjema so bili najmlajši trije – Dan Duščak, Rok Radović in Luka Ščuka. Pridružili so se jim vrstniki iz mladinskega pogona, zato je bila zmaga nad gorenjskim prvoligašem (67:60), kjer med drugim igrata tudi Dino Murić in Hasan Rizvić, precejšnje presenečenje.

Bo Cedevita Olimpija B stalnica v ligi za prvaka, iz katere pot vodi v četrtfinale? ''Gre za vprašanje prilagajanja in improvizacije. S tem se srečujemo v večjem delu sezone. Iz tekme v tekmo. Vemo, da so prioriteta članske ekipe cilji v ligi ABA in EuroCupu. V obeh tekmovanjih smo natančno tam, kjer želimo biti. Zato si bomo slovensko ligo prilagajali. Kolikor bo to le mogoče. Nikakor pa tega tekmovanja ne podcenjujemo. Imamo prioritete, za katerimi stojimo,'' odgovarja športni direktor Sani Bečirović, ki ob tem ne skriva, da je obvezni cilj tudi naslov državnega prvaka.

Sani Bečirović Foto: Sportida Ob zmagi proti Šenčurju je izstopala omenjena trojica mladcev, ki so del članskega pogona. Komaj 18-letni krilni center Ščuka se je podpisal pod dvojnega dvojčka (24 točk, 11 skokov), Duščak je 20 točkam dodal 7 skokov, Radović pa je ob devetih točkah ujel 10 odbitih žog in vknjižil 6 asistenc. ''Čeprav so do te tekme dobili malo igralnih minut, pa se vidi, da se program, ki smo ga zastavili, in njihov trud obrestuje. Napredujejo iz dneva v dan. So naša prihodnost,'' razmišlja Bečirović in dodaja: ''Izjemno veseli, da so tudi vsi ostali fantje pokazali dušo, srce, značaj in zrelost. Od prvega do zadnjega.''

''Ko si željan igre, ko stopiš na parket z žarom v očeh, lahko kloni tudi veliko boljša ekipa. Res je, Šenčur ima izkušeno zasedbo, toda želja je prevladala nad izkušnjami. Fantje so vodili od prve do zadnje minute. Presenečenje? Fante spremljam na treningih. Vem, kako delajo. Seveda pa je bilo v zraku vprašanje, kako se bodo prilagodili ostali mladinci. Tudi oni so pokazali veliko mero zaupanja vase in v tri nosilce. So iz pravega testa,'' še dodaja Bečirović, ki z enim očesom spremlja tudi dogajanje v Zagrebu, kjer Cedevita junior koraka proti elitni prvi ligi, obenem pa upa na odmrznitev 2. SKL, kjer ima Cedevita Olimpija sklenjeno partnerstvo z Ilirijo.

Iz roda v rod: Žiga Daneu Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana