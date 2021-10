Sredi Ljubljane bi radi podaljšali stisko Francozov

Zgodba letošnje Cedevite Olimpije je za zdaj toplo-hladna. Zlasti v ligi ABA, kjer so košarkarji doživeli tri zaporedne poraze, so pa zato uspešno vstopili v EuroCup, v katerem jih danes čaka prvi domači preizkus. Nasproti jim bo stala francoska zasedba Bourg, ki je v Ljubljano prišla s slabo popotnico treh zaporednih porazov.

Od 20. ure naprej bodo Stožice v znamenju športa, natančneje v znamenju košarke in nogometa. V dvorani bodo ob 20. uri obračun EuroCupa z Bourgom začeli košarkarji Cedevite Olimpije, petnajst minut pozneje pa bodo na sosednjem štadionu nogometaši Olimpije igrali pokalno tekmo proti Kopru.

In navijači so tisti, o katerih pri košarkarski Olimpiji vseskozi govorijo. Z igrami in rezultati jih želijo privabiti nazaj v Stožice in z njihovo podporo ustvariti uspešno zgodbo.

Vidno spremenjena zasedba Jurice Golemca se na začetku sezone še nekoliko lovi. Po uspešnem začetku v regionalni ligi ABA in dveh zmagah so sledili trije porazi proti FMP, Crveni zvezdi in Budućnosti.

Popotnica s španskih otokov

Da v zadnjih desetih dneh vse ni bilo le črno, so zmaji poskrbeli s pomembno zmago v uvodnem krogu na Kanarskih otokih nad Gran Canario.

Danes je čas za drugo evropsko dejanje. Nasproti jim bo stal znanec iz prejšnje sezone. Francoski JL Bourg je bil lani v isti skupini kot Olimpija in moral obakrat priznati premoč ljubljanski zasedbi. V glavnem mestu Slovenije upajo, da se bo tradicija zmag nad moštvom iz dežele galskih petelinov nadaljevala tudi tokrat.

Jacob Pullen je bil prejšnji teden na Kanarskih otokih s 27 točkami najboljši strelec Olimpije. Foto: KK Cedevita Olimpija

Francozi so pripotovali v Ljubljano s popotnico treh porazov. V domačem prvenstvu so izgubili proti Nanterru in Le Portelu, v evropskem tekmovanju pa proti Venezii. Najboljši strelec v dresu JL Bourga na tekmi z Italijani je bil Rasheed Sulaimon z 11 točkami, najučinkovitejši pa Alexandre Chassang s sedmimi točkami in osmimi skoki.

Radi bi prekinili niz zaporednih porazov v domačih Stožicah in dali Francozom nov črn madež

Foto: KK Cedevita Olimpija "Nismo imeli veliko časa za pripravo. Po težki tekmi in porazu proti Budućnosti se moramo dvigniti predvsem mentalno in analizirati igro. JL Bourg prav tako prihaja z nizom treh izgubljenih tekem, zato bodo Francozi igrali agresivno in poskušali narediti vse, da dosežejo zmago. Gre za zelo kakovostno ekipo, sestavljeno z igralci, ki smo jih spoznali že v pretekli sezoni, pridružili pa so se jim košarkarji iz drugih klubov, ki so med drugim nastopali tudi v EuroCupu in regionalni ligi. Govorimo torej o odlični, fizično močni in atletski ekipi, zato bomo morali biti osredotočeni vseh 40 minut in bolj pametni kot na nedeljski tekmi, če želimo doseči novo zmago. V nedeljo so bili navijači enkratni, zato se jim še enkrat zahvaljujem za podporo. Žal mi je, da nam na zadnjih dveh domačih tekmah ni uspelo vknjižiti novih zmag. Prepričan sem, da bi v tem primeru na sredini tekmi z JL Bourgom na tribunah lahko pričakovali še več navijačev. Znova jih vabim, da se nam pridružijo v Stožicah in da nam pomagajo. Videli bodo fante, ki garajo in se vržejo za vsako žogo. Zmage bodo prišle, tudi s podporo naših zvestih navijačev," pred tekmo pravi glavni trener Cedevite Olimpije Golemac, ki bi z izbranci rad uspešno nadaljeval evropsko popotovanje in hkrati podaljšal francosko rezultatsko stisko.

"Za nami je težko obdobje. Izgubili smo proti italijanskemu moštvu, naše še ni uigrano, poškodovan je naš branilec, a delamo zavzeto. Še vedno smo v procesu oblikovanja ekipe. Igrali bomo proti kakovostni zasedbi, ki nima težav s poškodbami. Morali bomo biti agresivni. Borili se bomo in dali svoj maksimum," pa je pred dvobojem EuroCupa povedal trener Bourga Laurent Legname.