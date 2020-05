Srbski predsednik bi imel vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EVROLIGA IN EUROCUP

Aleksanadr Vučić potrjuje, da želi Srbija gostiti zaključni dejanji evrolige in EuroCupa.

V razprave o tem, kako bi se lahko po večtedenskem mrku zaključila sezona v evroligi in EuroCupu, se je vključil tudi skrbi predsednik Aleksandar Vučić, ki si prizadeva, da bi se najmočnejši evropski klubski tekmovanji zaključili v Beogradu oziroma Novem Sadu.

V Srbiji so zabeležili 9.464 okuženih z novim koronavirusom. Število umrlih se je povečalo na 193, kar je največ na področju nekdanje skupne države. Vseeno so Srbi z močno zaostrenimi ukrepi, ki vključujejo tudi policijsko uro, prišli do boljših rezultatov, ki državnim oblastem omogočajo rahljanje ukrepov. Največ naj bi jih sprostili po 6. maju, ko naj bi ukinili tudi "vikend karaneto".

Ob postopnem sproščanju ukrepov pa naj bi na svoj račun prišli tudi športniki. Prve vadbe so že dovoljene, predsednik države Aleksandar Vučić pa že napoveduje smele načrte. Tako je javno podrl srbsko kandidaturo za organizacijo razširjenih zaključnih turnirjev evrolige in EuroCupa v košarki.

Srbi za evroligo ponujajo Beograd, za EuroCup pa Novi Sad. Tekmovanji bi seveda potekali pred praznimi tribunami, Vučić pa interes vidi v obuditvi turističnih aktivnosti. "S turnirjema bi gostili približno tri tisoč ljudi, kar bi bilo dobro za naše hotele," pravi srbski predsednik, ki seveda ni pozabil, da v omenjenih tekmovanjih nastopata tudi Crvena zvezda in Partizan.

Beograd sicer še zdaleč ni edini pretendent za organizacijo zaključka evrolige. Interes naj bi pokazali tudi Atene, Solun, Köln in Kaunas. Večja uganka so kandidati za EuroCup.

Nadaljevanje sezone še zdaleč ni samoumevno. Kocka o odpovedi tekmovanj ali zaključku sezone bo padla najkasneje do 24. maja. Vodstvo tekmovanj je namreč že postavilo časovne okvire. V želji po morebitnem nadaljevanju sezone bi se morale priprave klubov začeti najkasneje 12. junija. Tekmovalni del evrolige se bo nato odvijal med 4. in 26. julijem, v EuroCupu pa med 4. in 17. julijem. Če …