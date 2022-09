Sprememba v končnici lige ABA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Skupščina lige Aba je na seji v Baru sprejela statut tekmovanja ter vse ostale potrebne pravilnike in akte, ki se nanašajo na nemoten začetek in potek sezone 2022/23. Skupščina je sprejela sklep, da bo v naslednji sezoni v končnici sodelovalo osem klubov," so sporočili iz lige Aba.

Četrtfinale in polfinale se bosta igrala na dve dobljeni tekmi, prvak pa bo ekipa, ki bo prva v finalu dosegla tri zmage.

Nova sezona v ligi Aba se bo začela 30. septembra, naslov pa brani beograjska Crvena zvezda.

Ljubljanski košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v končnico najboljše četverice in izpadli v polfinalu proti Crveni zvezdi z 1:2 v zmagah.