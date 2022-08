V Novem mestu so obrnili nov list

Košarkarji Krke so začeli s pripravami na novo tekmovalno sezono 2022/23, kjer bodo po izpadu iz elitne lige igrali v drugi ligi ABA, domačem prvenstvu ligi Nova KBM in pokalu Spar. Novinci v ekipi so Miha Cerkvenik, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan in Branislav Vujadinović. Ekipa se je pred novo sezono odločila tudi za spremembo na trenerskem mestu, kamor se je iz Cibone preselil Gašper Okorn.

"Zbrali smo se ob pravem trenutku. Vesel sem, ker so vsi prišli, zaradi reprezentančnih obveznosti sta manjkala le Jurij Macura in Radosav Spasojević. Časa za delo imamo več kot dovolj, volje nam ne manjka. Gremo korak za korakom. Kot pa sam rad rečem: malce manj bomo govorili. Ko pa bomo kaj pokazali, pa bomo rekli tudi kako besedo več," je po prvem treningu povedal Okorn.

Ekipa Krke za sezono 2022/23:



Leon Stergar, Rok Stipčević, Miha Cerkvenik, Andrej Stavrov, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan, Miha Škedelj, Jurij Macura, Branislav Vujadinović, Jaka Klobučar

Pri novomeškem klubu so predstavili tudi želje in načrte za prihodnjo sezono, v kateri bodo iskali priložnost, da znova vzpostavijo stik z najboljšimi ekipami v Sloveniji in regiji. "Dolgoročno si želimo Krko približati vrhu v regiji, morda tudi pogledati proti Evropi. A to so res dolgoročni cilji in želje, zdaj bomo šli korak za korakom. Glede na proračun, kakršen bo, in glede na stabilnost, ki je v tem klubu in je poznana tudi širše v regiji, lahko sestavimo konkurenčno ekipo in naredimo korak naprej," je sicer že ob prevzemu trenerskega mesta dejal Okorn.

Pri Rogaški tudi David Jean-Baptiste Košarkarski klub Rogaška je dobil še zadnjo okrepitev pred začetkom sezone 2022/23, so sporočili na spletni strani kluba. Enoletno pogodbo je podpisal Američan David Jean-Baptiste, 24-letni 185 cm visoki branilec, ki je doslej igral za univerzo Chattanooga. V sezoni 2021/22 je v povprečju dosegal 14,3 točke, tri skoke in dve asistenci na tekmo. Pred prihajajočo sezono je Jean-Baptiste sedma okrepitev Rogaške. Klubu so se pred tem pridružili Ivan Miličević, Jure Špan, Luka Kraljević, Patrik Tabak, Urban Durnik in Cody Riley.

