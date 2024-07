Dinwiddie naj bi bil blizu vrnitve v Dallas že na zimski tržnici, a se je nato odločil za odhod k Los Angeles Lakers, kjer je preživel zadnje pol sezone. Pred tem je bil član Brooklyna, od koder je bil zamenjan v Toronto, ta pa ga je nato poslal v mesto angelov. Po koncu sezone je postal prost igralec, zdaj pa se bo vrnil v Teksas.

Free agent guard Spencer Dinwiddie has agreed on a one-year deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dinwiddie reunites with Mavs as an ideal backcourt fit. He averaged 17.4 points in parts of two Dallas seasons and was key on 2022 West Finals team. pic.twitter.com/WPxs6ol73L